Le CES 2021 sera uniquement numérique, et vous savez déjà pourquoi

La Consumer Technology Association a annulé l’événement CES 2021 en personne en raison de la pandémie COVID-19.

Le salon sera un événement exclusivement numérique cette année.

En conséquence, vous ne verrez probablement pas beaucoup d’utilisation des dernières technologies.

La pandémie COVID-19 a fait une autre victime du salon. La Consumer Technology Association a annulé le volet en personne du CES 2021, passant plutôt à un événement «entièrement numérique».

Sans surprise, l’Association a cité la sécurité comme facteur déterminant. Il est «tout simplement impossible» de rassembler en toute sécurité près de 200 000 participants à Las Vegas en janvier alors que le virus est toujours une menace, a déclaré le chef du CTA, Gary Shapiro. L’organisation s’était toujours engagée dans un événement physique aussi récemment que début juin, mais c’était également avant une augmentation des cas de COVID-19 dans certaines régions des États-Unis. Bien qu’un vaccin puisse être disponible à l’automne, il ne sera probablement pas largement disponible au moment où la CES aura lieu.

CES 2021: à quoi ressemblera-t-il?

Le CTA n’a pas expliqué comment fonctionnera son CES en ligne uniquement. Cependant, il est prudent de dire que cela aura un impact considérable sur la couverture à laquelle vous pouvez vous attendre Autorité Android, sans parler de vos chances de découvrir le CES de première main.

Pour commencer: cela exclura probablement la plupart des couvertures pratiques, du moins comme vous l’avez appris au CES. Alors que certaines entreprises peuvent envoyer des produits pour le temps pratique, vous ne devriez pas vous attendre à voir autant d’expérience de première main avec des prototypes ou d’autres appareils en pré-version. Cela, à son tour, pourrait rendre difficile la détection des joyaux cachés ou l’appréciation de la technologie étrange qui apparaît souvent lors d’événements parallèles.

Voir également: Les meilleurs produits au CES 2020

Cela exclut également tout événement de presse en personne. Cependant, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose pour vous. Comme pour d’autres événements technologiques, cela pourrait rendre les présentations plus accessibles que jamais. Vous devriez voir plus de keynotes et de lancements de produits diffusés en ligne, sans parler de plus de vidéos de démonstration pour compenser le manque de stands.

Et si l’ambiance d’un CES conventionnel vous manque encore, il y a encore de l’espoir pour l’année suivante. Le CTA prévoit un CES 2022 en personne qui associe les «meilleurs éléments d’une émission physique et numérique». Le temps pratique pourrait bien revenir dans un an et demi, et il pourrait être façonné par les leçons tirées de l’exposition de 2021.