Caractéristiques du Motorola One Fusion + – PhoneArena

Les spécifications du Motorola One Fusion + comprennent un écran FHD + de 6,5 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et une batterie de 5 000 mAh. Il y a quatre caméras à l’arrière du téléphone, tandis que le jeu de tir selfie est un pop-up motorisé. Le Motorola One Fusion + coûtera 299 € en Europe et est livré avec Android 10 prêt à l’emploi.