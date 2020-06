Actu bien-être : 5 conseils pour une meilleure hygiène de vie

La vraie santé ne se définit pas par la médecine. Il s’agit plutôt d’un concept de savoir prendre soin de soi et de gérer les besoins de sa personne par rapport à ce qu’offre la nature.

Ne rêvez-vous pas d’une vie paisible, loin de toutes sortes de complications ? Certes, le travail, les études et les devoirs familiaux ne se présentent jamais de manière facile, mais il faut savoir gérer tout cela et être une personne forte, soignée, et en pleine forme. L’intervention d’un médecin n’est pas forcément recommandée pour faire attention à son corps. Voici 5 conseils simples, mais efficaces pour avoir une meilleure hygiène de vie.

La thérapie du contraste ou hydrothérapie

Ce procédé consiste à utiliser le bain comme traitement. Le patient doit prendre un bain d’eau chaude avant de se plonger dans de l’eau froide, ou inversement. Nombreuses sont les personnes qui confirment les bienfaits de la thérapie. Le processus de changement brusque de la température en contact avec la masse corporelle de l’homme permet de tonifier le système nerveux et d’améliorer la circulation sanguine. Ces dernières aident à la régénération des tissus endommagés et à avoir plus d’énergie.

Prendre régulièrement un bain-de-soleil

Tout le cycle de la vie des êtres vivants repose sur la présence du soleil. Comme l’eau, celui-ci est une source. Le soleil libère de l’énergie constante dans le vide afin d’en transmettre aux végétaux, aux animaux et à l’homme. L’autoproduction de vitamine D de notre organisme se résume au seul contact avec le soleil pendant une durée déterminée. Cette vitamine favorise la régénération des os en plus de la consolidation de la défense immunitaire. L’exposition au soleil permet de générer plus de sérotonine, l’hormone du bien-être qui aide à vaincre le stress et l’anxiété, par la régulation du rythme cardiaque. L’heure la plus conseillée pour un bon bain-de-soleil se situe entre 7 h et 9 h du matin.

Effectuer une mise à la terre

Cette méthode permet de décontracter les muscles et réaligner les os. La mise à la terre est une pratique très ancienne dont on ne connait pas encore les risques. Il s’agit d’un processus qui consiste à réaliser un contact direct avec la terre : se mettre pieds nus, s’allonger par terre ou mettre de la terre sur son corps. Les électrons contenus dans les sels minéraux de la terre entrent dans les pores de la peau et agissent conformément à nos microorganismes. C’est simple, économique et très efficace pour les personnes souffrant d’insomnie, de diverses douleurs musculaires ou encore de fatigue générale.

Procéder à une réparation cellulaire

La NAD ou Nicotinamide Adénine Dinucléotide est un enzyme présent dans les cellules humaines. Elle joue un rôle important dans la réparation cellulaire et le raccommodage des tissus endommagés. Elle a pour résultat un meilleur métabolisme de base et une amélioration de la production d’énergie. Actuellement, la NAD est produite industriellement par des laboratoires pharmaceutiques pour être utilisée comme moyen de ressource de l’homme pour aider les personnes atteintes de stress immunitaire.

Avoir une alimentation saine

D’après les médecins nutritionnistes, la santé de l’homme repose sur sa façon de se nourrir. Il faut savoir doser les nutriments qui pénètrent à l’intérieur de notre corps. Le problème a lieu lorsqu’il y a une carence ou un excès de ces derniers. Une alimentation saine est synonyme d’une alimentation équilibrée, quand le besoin organique et minéral du corps est normalement compensé. De nos jours, les nourritures surgelées et industrielles sont de plus en plus nombreuses. Celles-ci sont pourtant déconseillées et néfastes pour la santé intestinale et pour tout le reste. L’intestin est la partie du corps qui accumule les restes des aliments non transformés par les organismes responsables. L’intestin et le cerveau sont reliés d’une façon ou d’une autre par une connexion nerveuse. Quand l’intestin est saturé, cela provoque un brouillage cérébral, souvent source d’angoisse et de dépression. Ayez le plaisir de manger des aliments légers et faciles à incorporer comme les fruits et légumes, les aliments bios et les aliments faibles en matières grasses.