Atlantis: The Lost Empire – Kirk Wise révèle une suite qui n’a jamais été

L’un des films d’animation Disney les plus sous-estimés est Atlantis: l’empire perdu (2001). Kirk Wise réalisé le film avec Gary Trousdale. Les deux ont également co-écrit avec Joss Whedon, Bryce et Jackie Zabel, Tab Murphy, et David Reynolds. Le réalisateur s’est entretenu avec Collider d’une potentielle véritable suite dans les œuvres si le film était un meilleur succès. Quand Disney a sorti la vidéo directe Atlantis: le retour de Milo (2003), c’était un projet bricolé à partir des restes de la série animée abandonnée Team Atlantis. La série a pris le même groupe du film et les a fait voyager à travers le monde à la recherche de phénomènes étranges. À un moment donné, la série prévoyait de croiser avec le populaire Gargouilles. Malheureusement, Disney a mis au rebut Team Atlantis après trois épisodes où le film de 2001 n’a pas été livré au box-office. Le retour de Milo présenté une grande partie de la distribution originale de Le dernier empire sans étoile Michael J. Fox.

The Real Atlantis Sequel

« [Story supervisor] John Sanford, Gary et moi avons en fait concocté une idée pour une suite d’Atlantis « , a déclaré Wise. » Cela n’avait aucun rapport avec la Atlantis Série télévisée en cours de développement à Disney Television Animation. Ce fut une suite complète de long métrage, à part entière Atlantis. « Le réalisateur n’a pas pu se rappeler quel était le nom de la suite théâtrale proposée, mais a révélé la torsion prévue. » Nous allions avoir un nouveau méchant dans l’histoire. Le méchant allait porter de gros vêtements effrayants en laine de style Première Guerre mondiale avec un masque à gaz effrayant pour obscurcir son visage; un peu Darth Vader-esque. Et ce méchant allait essayer de reprendre Atlantis et terminer le travail que Rourke n’a pas pu accomplir. Et le grand rebondissement dans l’apogée du film est que le méchant est démasqué et il s’avère que c’est Helga Sinclair. Rebondissement! » Claudia Christian a fourni la voix de Helga dans L’Empire perdu. Son personnage est décédé dans un incendie lors de l’apogée du film. Wise a expliqué ce qui est arrivé à son personnage depuis. « Alors Helga a survécu à sa chute, est devenue un cyborg du début du XXe siècle et a fondé sa propre équipe de mercenaires. »

Le post Atlantis: The Lost Empire – Kirk Wise révèle une suite qui n’a jamais été publiée en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.