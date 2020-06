Koh-Lanta : grosse déception pour les fans de Claude, il ferme les cagnottes ouvertes en son nom

Claude n’est pas sorti vainqueur de l’Île des héros. Il a cependant gagné le cœur des téléspectateurs du grand jeu présenté et animé par Denis Brogniart. Sa défaite a énormément déçu ses fans et a par la suite suscité une vague de lamentation sur les réseaux sociaux.

« L’Île des héros » était la sixième édition spéciale de l’émission de téléréalité phare Koh-Lanta diffusée sur la chaîne TF1. Claude Dartois, l’un des candidats favoris de cette saison 2020, n’en est pas sorti vainqueur. Si les fans de ce dernier n’ont visiblement pas encore bien digéré sa défaite, ils ont toutefois choisi de le sacrer « meilleur de tous les temps ». En effet, ses admirateurs l’ont placé au rang de « Greatest Of All Times ».

Pour montrer leur soutien au « GOAT » de Koh-Lanta, certains téléspectateurs ont ouvert une cagnotte en son nom. Sur la plateforme de tirelires virtuelles Leetchi, des dizaines de cagnottes ont alors été créées en signe de consolation au chauffeur de maître de profession. Si le contenu de la plupart ne dépassait pas les quelques dizaines d’euros, l’une d’entre elles a cependant eu du succès en affichant, ce samedi, plus de 2 500 euros.

Une réaction digne d’un héro

« Claude, victoire du public », « Claude Président » ou « Pour le Koh-Lanta volé de Claude », pouvait-on voir parmi les étiquettes données à ces tirelires virtuelles. Après un entretien avec le responsable du site sur la démarche à suivre pour l’encaissement des collectes, l’aventurier a décidé de faire fermer les cagnottes sans pour autant en bénéficier. Il estime en réalité que rien ne devrait lui être dû, parce qu’il n’est pas le gagnant du jeu. D’ailleurs, il a réclamé l’annulation de toutes ces cagnottes ouvertes en son nom et le remboursement de tous les participants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claude Dartois (@claude_kohlanta) le 6 Juin 2020 à 2 :17 PDT

Claude perd face à Naoil

Ayant gagné le cœur des téléspectateurs, le jeune homme de 40 ans avait certes laissé passer le totem de la victoire. Celle-ci a au final été remportée par Naoil. Cette dernière est en effet sortie gagnante de l’épreuve mythique des poteaux. Quant à Claude Dartois, il a chuté au bout de deux heures et demie, suite à un léger manque d’attention. Évidemment, la déception a inondé le candidat, qui avait échoué alors qu’il était si proche de son but et avait remporté plusieurs épreuves dans l’émission cette saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NAOIL TITA (@naoil_kohlanta2k20) le 25 Mai 2020 à 3 :30 PDT

Sa défaite a suscité la déception des 6,9 millions de téléspectateurs qui suivent de près cette aventure. Persuadés que Claude serait leur héro, beaucoup parmi ces derniers ont tenu à démontrer leur désillusion et leur tristesse sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, un internaute se lamente : « Naoil a remporté 100 000 euros, Claude a remporté Koh-Lanta ». « Le mérite n’existe pas sur Koh-Lanta » déplorent certains. D’autres affirment : « N’oublions jamais que Claude c’est : 3 finales de Koh-Lanta, record de victoires individuelles, vainqueur de l’orientation, une flamme jamais éteinte ».

« Mon parcours est top »

Le jeune homme n’a pas hésité à voir le côté positif des choses en s’adressant à ses fans dans un message vidéo sur Twitter. « Ne soyez pas déçus », a-t-il affirmé tout en qualifiant sa concurrente de « belle gagnante ». « Mon parcours est top (…) J’ai préservé ma flamme (…) J’ai eu un soutien sans faille de votre part. Ce soutien, c’est la victoire la plus belle (…) D’autres aventures vont se mettre en place », a-t-il expliqué avec un grand sourire à ses 500 000 abonnés, ce samedi. Sur Instagram, plus de 500 000 personnes le suivent également.

EXCLU – Claude : « En off sur l’île j’ai appris que… » 😱

Claude se livre sur son aventure 👉 https://t.co/QBC1cabxho — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) June 7, 2020

La « légende de Koh-Lanta »

Pour rappel, Claude en est à sa troisième participation en ce qui concerne cette émission préférée des téléspectateurs de TF1. Certaines personnalités célèbres ont alors choisi de féliciter ce dernier pour ses exploits dans cette saison. Yannick Agnel, double champion olympique de natation, l’a applaudi en le trouvant « incroyable ». Quant à Estelle Denis, elle avait estimé que le second vainqueur à l’épreuve des poteaux devrait être qualifié en final.

Avant d’avoir réclamé ce changement concernant la règle dans l’émission, elle avait déjà fait une publication rendant le mérite de l’aventurier. « Claude, veux-tu m’épouser ? », avait-elle posté, le 22 mai dernier, suite à la demande en mariage lunaire énoncée par le compagnon de cette journaliste sportive en direct après l’élimination des Bleus durant l’Euro 2008.

Avant de donner une note de 10/10 au candidat pour sa performance, le magazine So foot a également laissé un Tweet assez touchant suite à sa défaite : « La Hongrie en 54. Saint-Étienne en 76. La France en 82. L’Ajax en 2019. Claude en 2020. Parfois, il n’y a pas besoin de gagner pour marquer l’Histoire ».