Le karaté préféré de tous en s’amusant et aimant la peluche Panda sera de retour dans ‘KUNG FU PANDA 4’. Date de diffusion, intrigue et bien plus encore.

Le karaté préféré de tout le monde qui s’amuse à aimer la peluche Panda sera de retour dans ‘KUNG FU PANDA 4’. Date de sortie, intrigue et bien plus encore. Vous devez tous être bien conscients du panda mignon et drôle qui se trouve être également un guerrier dragon. Oui! Nous parlons du seul et unique Po Ping du roi Fu Panda. Eh bien, chers fans, retenez votre souffle parce que Po revient avec un quatrième volet de la série de films pour divertir et éclairer nos écrans une fois de plus.

KUNG FU PANDA 4 Détails

Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui êtes-vous! Avant de commencer, apprenons-en un peu plus sur la série. Kung Fu Panda est un film d’animation produit et créé par une société américaine basée sur l’animation DreamWorks. L’histoire se déroule dans une version de la Chine ancienne, peuplée d’animaux parlants anthropomorphes.

L’histoire suit Po, qui est un passionné de kung-fu et idolâtre les cinq furieux qui sont des maîtres de kung-fu formés par Maître Shifu. Après une tournure des événements bizarre, Po est déclaré le «guerrier dragon» dont le but et le destin sont de vaincre Tai Lung et de ramener la paix dans la vallée. La série équilibre parfaitement l’action et la comédie, ce qui en fait un favori absolu dans tous les groupes d’âge.

KUNG FU PANDA 4 Date de sortie

Le premier film de la série a été présenté en 2008 avec deux autres séquences autonomes en 2011 et 2016. Les créateurs ont laissé entendre qu’il y aurait trois autres épisodes, ce qui en ferait une série de six films. La date de sortie de la quatrième tranche a été annoncée en 2018, mais a été retardée, malheureusement. Et aussi, vu les circonstances causées par la pandémie de coronavirus, elle devrait se déployer en 2021.

En ce qui concerne l’intrigue, nous verrons très probablement Po continuer son rôle de guerrier dragon avec le soutien supplémentaire de sa nouvelle famille. Il sera sûrement également confronté à un nouvel antagoniste selon la tendance des films précédents.

Aucune annonce officielle sur l’intrigue et le casting n’a été faite, mais nous sommes assez certains que nous verrons plus de Jack Black comme Po Ping, Dustin Hoffman comme Master Shifu, Angelina Jolie comme Master Tigress, Lucy Liu comme Viper, Jackie Chan comme Crane et Seth Rogen en tant que maître Mantis.

Aucune bande-annonce n’a encore été publiée, et nous pensons qu’elle sortira peu de temps avant la sortie officielle avec plus d’informations sur le film.

