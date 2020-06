Le Renault HBC a de nouveau été espionné et devrait arriver dans les salles d’exposition de Diwali cette année. On s’attend à ce que son prix soit très agressif avec des prix à partir d’environ Rs 6 lakh.

Nous vous avons déjà signalé que Renault travaille sur un nouveau SUV sous-compact pour l’Inde pour affronter des Maruti Suzuki Vitara Brezza, des Hyundai Venue et également la prochaine Nissan Magnite. Il a été baptisé HBC et il devait auparavant faire ses débuts à l’Auto Expo 2020. Bien que cela ne se soit pas produit, Renault a de nouveau été espionné en testant le SUV compact HBC sur nos routes alors que les restrictions de verrouillage ont commencé à se relâcher.

Voici à quoi pourrait ressembler la Renault HBC (Venue et Brezza Rival).

Au premier coup d’œil, la Renault HBC ressemble à une grande cousine de la Kwid. Le Kwid a déjà une position croisée et avec relativement les mêmes éléments de conception sur une voiture beaucoup plus grande, le HBC ressemble vraiment au dérivé SUV du Kwid. Il y a une grande calandre Renault familière sur le visage flanquée de phares à LED fendus de chaque côté, tout comme la Kwid. Le SUV sera également livré avec un revêtement de carrosserie tout autour et des roues élégantes de 16 pouces. De sous les enveloppes, il semble que le HBC sera un SUV d’aspect assez élégant et distinct.

Il a été espionné comme test à nouveau alors que le verrouillage s’assouplit dans le pays.

Ce nouveau SUV sous-compact de Renault se placera sous le Duster dans la gamme du constructeur français en Inde. Il sera soutenu par la plate-forme Compact Modular Family (CMF-A). C’est la même plate-forme sur laquelle le Triber est basé et comme nous l’avons vu avec le Triber, Renault a donné la plus grande priorité à l’espace cabine avec ce SUV sous-compact. Bien que nous n’ayons pas encore vu d’images intérieures du HBC, nous nous attendons à ce qu’il emprunte beaucoup d’éléments de conception au Triber. Vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles qu’un système d’infodivertissement à écran tactile avec Andriod Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, une climatisation automatique, un tableau de bord numérique, une entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir et des commandes audio au volant.

Renault devrait tarifer la HBC de manière très agressive dans son segment.

Lisez aussi: Achetez la ville Honda actuelle avec des réductions allant jusqu’à Rs 1 Lakh!

Le SUV sous-compact Renault ne sera donc propulsé par des moteurs à essence qu’en Inde. Nous verrons le moteur à essence trois cylindres de 1,0 litre de Renault faire son entrée dans le SUV HBC. Ce moteur produit 72 ch et 96 Nm de couple. Renault mettra prochainement à jour ce moteur pour se conformer aux normes BS-6 dans le triber et il sera lancé sous la forme BS-6 avec le nouveau SUV sous-compact. Un manuel à 5 ​​vitesses et un AMT à 5 vitesses devraient être proposés avec ce moteur. Il est également question de l’introduction par Renault d’un moteur essence turbocompressé en Inde. Cela pourrait très bien être le moteur turbocompressé à trois cylindres «HR10» de Nissan, qui produit environ 100 ch. Ce moteur est susceptible d’être réservé aux variantes supérieures du petit SUV.

Lisez aussi: La Hyundai i20 2020 obtiendra ces 7 caractéristiques plus que Maruti Baleno et Toyota Glanza

Nous nous attendons à ce que Renault évalue le SUV sous-compact HBX de manière assez agressive, car la plate-forme sur laquelle il est basé est assez rentable. Les prix sont susceptibles d’être dans la gamme Rs 6 lakh à Rs 9 lakh. Il devrait arriver dans les salles d’exposition à Diwali cette année et, selon un brevet déposé par Renault plus tôt, nous nous attendons à ce qu’il s’appelle le «Kiger». Avec le prochain Nissan Magnite, puis le Kiger et également le Kia Sonet, ce segment semble être assez encombré.

Source de l’image