Canva propose désormais des outils gratuits de création et édition de vidéo

Pour créer de superbes images, Canva est l’un des meilleurs outils sur le Web. Son offre s’élargit, car la société propose désormais des outils de montage vidéo avec de nombreuses fonctionnalités robustes offertes par ses outils de montage d’images.

Canva pour la vidéo est là

Canva décrit son nouvel outil vidéo dans un communiqué de presse comme « un produit de création vidéo de bout en bout qui permet à chacun de concevoir et de publier des vidéos de qualité professionnelle ».

Ce qui rend Canva si apprécié, ce sont les superbes modèles qu’il propose. Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup de compétences en conception. Pour la vidéo, Canva propose de nombreux modèles qui faciliteront la création de vidéos, même si vous n’avez pas beaucoup d’expérience.

« L’un des principes directeurs de Canva est de simplifier les choses complexes, et notre nouvelle suite vidéo permettra à chacun d’exploiter le pouvoir de la vidéo, qu’il s’agisse de promouvoir son entreprise, de publier des publications sur les réseaux sociaux ou d’exprimer sa créativité », a déclaré Rob Kawalsky, Chef de produit chez Canva.

Canva utilise une approche basée sur la scène qui, selon lui, ressemble plus à la création de diapositives de présentation qu’à l’édition de vidéos complexes. Il comporte toujours une chronologie, comme un éditeur vidéo plus complexe, mais ils sont plus faciles à utiliser.

Vous pouvez non seulement utiliser les outils vidéo de Canva pour éditer, mais vous pouvez également enregistrer directement des séquences à partir d’un appareil photo, d’un écran ou d’un onglet Chrome, ce qui facilitera l’enregistrement de vidéos de base. Il existe également des transitions, plusieurs pistes audio et des animations qui vous permettront de créer des vidéos complètes rapidement et facilement.

Coût de la vidéo Canva

Heureusement, vous pouvez profiter des outils vidéo de Canva sans rien dépenser. Bien entendu, Canva propose son forfait Pro à 9,16 € par mois, ce qui débloque de nombreuses autres fonctionnalités.