World’s End Harem épisode 2 : Date de sortie de l’anime sur Crunchyroll en France

Basé sur la série de mangas japonais éponyme de LINK, Shuumatsu no Harem ou World’s End Harem est un anime ecchi de science-fiction. La série est centrée sur un jeune homme nommé Mizuhara Reito, qui est en sommeil cryogénique depuis plus de cinq ans. À son réveil, le protagoniste est choqué d’apprendre que 99,9% de la population masculine mondiale est éradiquée à cause du dangereux virus Man-Killer conduisant à des bouleversements sociaux inimaginables. Les hommes sont désormais considérés comme une ressource précieuse et s’engagent dans des relations polygames pour empêcher l’extinction de la race humaine.

Cependant, tout ce que Reito désire, c’est de trouver la fille de ses rêves, mais sera-t-il capable de le faire avec toute l’attention inutile qu’il continue de recevoir du reste des filles ? L’anime a été diffusé pour la première fois le 8 octobre 2021, et voici tout ce que vous devez savoir sur son prochain épisode.

Date de sortie de l’épisode 2 de World’s End Harem

L’épisode 2 de World’s End Harem doit sortir en janvier 2022. Bien que l’épisode 1 soit sorti conformément au calendrier, l’anime a maintenant été retardé jusqu’à la saison d’hiver 2022, et les personnes qui ont adoré l’épisode pilote devront attendre quelques mois de plus. La série est animée par Studio Gokumi et AXsiZ, avec Yuu Nobuta à la tête de l’équipe de réalisation et Tatsuya Takahashi supervisant les scripts.

Miyabi Ozeki a conçu les personnages tandis que Shigenobu Ookawa s’est occupé de la composition musicale de la série. La chanson thème d’ouverture “Just Do It” est chantée par Hikari Masai, alias Helical, et la chanson thème de fin “Ending Mirage” est interprétée par Shiena Nishizawa.

Où regarder World’s End Harem saison 1 en ligne ?

La saison 1 de World’s End Harem est autorisée par Crunchyroll pour le streaming en dehors de l’Asie. Ainsi, les fans impatients de regarder les derniers épisodes peuvent se rendre sur le site officiel. Les communications de Muse ont acquis les droits de diffusion en Asie et l’émission devrait sortir sur des plateformes comme iQIYI et Bilibili.

Spoilers de l’épisode 2 de World’s End Harem

Dans l’épisode 1, Reito parle de ses sentiments pour Elisa, la seule fille qu’il ait jamais aimée. Cependant, il avoue également qu’il souffre d’une maladie rare et que la seule façon de survivre est de subir un traitement cryogénique spécial qui prend plusieurs années. Lorsqu’il se réveille cinq ans plus tard, Reito apprend que le traitement a réussi et qu’il est maintenant libéré de la maladie mortelle. Cependant, lorsqu’il quitte l’établissement, Reito se rend compte qu’il est escorté par deux gardes ainsi qu’une femme qui se présente comme Mira Suou, son assistante.

Elle introduit le protagoniste dans le nouveau monde. Reito apprend de Suou qu’après être entré dans son sommeil cryogénique, le reste du monde a été durement touché par le virus Men-Killer qui a fini par éradiquer 99,9% de la population masculine mondiale, entraînant une crise sociale et politique incompréhensible. Il est l’un des rares hommes à survivre grâce au traitement qu’il suivait heureusement à l’époque. Alors qu’il lutte pour traiter les changements incroyables qui se sont produits au cours des cinq dernières années lorsque Reito rencontre sa jeune sœur, la sombre réalité semble soudainement plus crédible.

Cependant, malgré les demandes répétées de choisir des filles et d’avoir des bébés avec elles, il rejette complètement la proposition même si l’avenir de l’humanité est en jeu. Tard dans la nuit, son assistante Suou entre dans sa chambre sans vêtements et essaie d’avoir des relations sexuelles avec lui, mais Reito rejette toutes ses avancées sexuelles. Dans l’épisode 2, le protagoniste, qui sait maintenant que la fille de ses rêves – Elisa Tachibana a disparu depuis trois ans, décidera de la retrouver. Suou proposera un nouveau plan pour convaincre Reito de choisir un partenaire et d’avoir un bébé.

En attendant la suite, l’épisode pilote de la saison 1 de World’s End Harem est disponible en streaming sur Crunchyroll.