Cameron Smith, le talonneur vétéran de la tempête de Melbourne traite de six fois plus vite, Peter Sterling

L’analyste de la NRL et ancien joueur Peter Sterling a félicité le vétéran de Storm Cameron Smith pour son adaptation exceptionnelle au rythme plus rapide provoqué par la populaire «règle des six à nouveau».

Sterling pensait initialement que Smith lutterait avec l’augmentation de la vitesse dans la ligue de rugby en raison de la nature fluide du jeu, car les séries répétées réduisaient le nombre d’arrêts après des infractions au ruck.

Mais maintenant, Sterling mange volontiers ses mots.

« Le titre de la semaine est » J’avais tort « et entre parenthèses, je veux » prématuré « », a déclaré Sterling dans son discours hebdomadaire sur la LNR. Large monde du sport.

Brandon et Cameron Smith de la tempête (AAP)

« Il y a quelques semaines, j’ai dit que Cameron Smith avait peut-être été éclipsé par Josh Hodgson [as the best hooker in the game] et je pensais cela parce que je pensais que le nouveau tempo du jeu pourrait ne pas convenir à Cameron Smith et, ou, au Melbourne Storm.

« Au cours des deux dernières semaines, il a été superbe.

« Josh Hodgson mordille absolument ses talons, mais Smith a répondu en nature pour montrer que sa maîtrise est toujours là. »

Sterling a été particulièrement impressionné par la performance de Smith lors de la victoire de 26 à 12 de Melbourne Storm contre les Newcastle Knights en forme.

« Cameron Smith, il a essentiellement dirigé l’émission », a déclaré Sterling.

Les prouesses de Smith au talonnage et au passage de précision précis pour mettre en place Tino Fa’asuamaleaui et Suliasi Vunivalu ont souligné que le vétéran avait toujours les marchandises à livrer dans la LNR.

« Il lance plus d’un passage [assists] pour les essais que quiconque dans le jeu « , a déclaré Sterling.

« Il lit si bien les pièces.

« Le rythme du jeu … Melbourne est d’accord avec cela, tout comme Cameron Smith.

« Il allait falloir un certain temps à certaines équipes pour faire cette adaptation. Nous avons entendu [Roosters coach] Trent Robinson, après leur victoire, a déclaré qu’ils n’avaient pas du tout à changer car la règle convenait en fait à la façon dont ils jouaient au football – [that’s] ce n’est pas le cas avec d’autres clubs et je pense que Melbourne en fait partie. «