Voici les détails de la pétition en cours sur Internet pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2 !!

La pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2 contient tout ce que nous sommes sur Internet. Environ 450 000 signatures figurent dans la pétition.

Tout a commencé par un combat juridique entre Amber Heard et Johnny Depp. Les fans étaient mécontents d’Amber Heard. Beaucoup de fans veulent que Amber Heard soit retiré du prochain film Aquaman 2.

Si vous ne le savez pas, Amber Heard a joué le personnage de Mera dans le film Aquaman. Elle était très célèbre pour son rôle. Elle a été félicitée pour son rôle dans le film. Cependant, rien ne lui va bien maintenant.

Les fans de Johnny Depp ont demandé à la franchise DC de retirer Amber Heard du prochain film Aquaman 2.

Selon les rapports et les nouvelles, il y avait une pétition en cours intitulée Supprimer Amber Heard d’Aquaman 2 sur Internet. La pétition était sur le site change.org. Dans la pétition, certaines des choses écrites comme Amber Heard était un abuseur domestique, Warner Brothers et DC Entertainment doivent la retirer du prochain film Aquaman 2.

Récemment, la pétition compte 442 355 signatures et les dirigeants visent 500 000 signatures.

Récemment, un journaliste a annoncé sur Twitter qu’Amber Heard ne serait pas licenciée du prochain film Aquaman 2. Sur Twitter, les fans étaient divisés. Certains veulent qu’elle soit remplacée et certains veulent qu’elle joue le rôle. L’essentiel est que le développeur du film n’ait donné aucun détail sur ce problème.

Mais si vous voulez savoir ce qui se passe actuellement avec le cas d’Amber Heard et Johnny Depp,

Voici quelques informations: –

Il a été rapporté plus tôt que Johnny Depp avait abusé d’Amber Heard. Mais l’affaire a une grande tournure, qu’Amber a entendu dire des mensonges. Elle faisait juste des crises de colère et menaçait Johnny Depp. Il y a des nouvelles qu’Amber a également frappé Johnny à deux reprises et s’est également blessé au doigt avec la bouteille de vodka.

Voyons ce qui se passera avec leur boîtier et sera-t-elle remplacée dans la suite Aquaman.

