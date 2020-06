AFL: l’étoile montante de la Gold Coast Matty Rowell montre déjà des éclairs de magie

Lorsque Matty Rowell est arrivé au Metricon Stadium début décembre, son entraîneur de la Gold Coast, Stuart Dew, savait qu’il avait un joueur spécial doté de talent. Maintenant, le reste de l’AFL est bien au courant après seulement deux matchs.

Le choix de sélection No1 a été considéré par beaucoup la saison dernière comme le footballeur junior le plus dominant jamais vu. Cependant, peu de gens se seraient attendus à ce que le Victorian soit le meilleur sur le terrain lors de son deuxième match professionnel contre un milieu de terrain expérimenté de la côte ouest le week-end dernier.

Rowell a été exceptionnel alors que les Suns ont brisé une séquence de 19 défaites avec une victoire choc de 44 points sur les Eagles samedi dernier. Le joueur de 18 ans a fait preuve de maturité au-delà de ses années pour lancer deux buts en 26 éliminations, 14 possessions contestées, sept plaqués et cinq dégagements pour inspirer Gold Coast à la victoire.

C’était une performance pétillante qui a suscité les éloges du médaillé de Brownlow 2018 Tom Mitchell et du capitaine de Geelong Joel Selwood, un joueur que Rowell a idolâtré en grandissant.

« Je vais profiter de regarder Rowell pendant les 15 prochaines années », a tweeté Selwood après la victoire des Suns. Un grand éloge en effet compte tenu du fait que Selwood, triple vainqueur en Premiership, a connu une brillante carrière de 13 ans à ce jour.

Debout à 5 pieds 9 pouces et 75 kg, Rowell ne peut pas couper une silhouette imposante ou animée, mais il apparaît comme une star à long terme dans le Queensland. Et tandis que les Suns se sont battus pour conserver leurs jeunes dans le passé, le natif de Melbourne espère conclure prochainement un nouvel accord.

Normalement, lorsque des jeunes de 18 ans entrent dans l’AFL, il leur faut du temps pour construire leur corps, s’adapter au conditionnement, à la physicalité et gagner en confiance autour de joueurs plus expérimentés.

Pour Rowell, il est arrivé avec tout en place et a commencé à courir.

Lorsqu’un joueur entre dans le jeu avec le talent de Rowell, il est facile pour les fans de sauter en avant et de faire pression sur lui. Cependant, cet homme est destiné à la grande scène depuis son plus jeune âge.

Cette passion et cet arsenal de compétences se sont forgés au cours de ses premières années au Mont Albert. Il a grandi en tant que fan de Carlton, idolâtrant Eddie Betts. Sa famille ne lui a pas laissé le choix.

À environ huit kilomètres de là, un jeune Noah Anderson commençait tout juste le sport. Son père, Dean, a remporté deux fois la Premiership avec Hawthorn. Un autre jeune plein d’éclat.

Les deux ont joué les uns contre les autres à divers grades mineurs. Les deux étaient des stars dans leurs équipes respectives. En dernière année d’école primaire, ils ont joué ensemble pour la première fois dans un match des moins de 12 ans. Ce n’est que lorsqu’ils sont allés à Carey Baptist Grammar dans la banlieue est verdoyante de Melbourne l’année suivante qu’une amitié s’est développée.

Ils sont devenus des forces dominantes chez Oakleigh Chargers, Carey Grammar et Vic Metro pendant de nombreuses années, remportant plusieurs honneurs en cours de route. Pour souligner leur classe, les deux ont été sélectionnés comme les deux meilleurs choix de repêchage parmi les 50 meilleurs joueurs U-18 d’Australie l’année dernière.

Il est fou de penser que les meilleurs choix de repêchage sont allés à la même école, sont les meilleurs amis et exercent maintenant leur métier à Gold Coast. En tant que jeune, la perspective de faire face à Rowell et Anderson au milieu de terrain devait être intimidante. Deux chefs d’orchestre.

Alors qu’Anderson est un excellent milieu de terrain qui peut régulièrement avoir un impact sur le tableau de bord, Rowell a eu un battage médiatique croissant autour de lui pendant de nombreuses années.

Certains joueurs sont submergés par le claquement constant des caméras, tandis que d’autres semblent aimer produire la magie lorsque la pression est exercée. Rien ne semble dérouter Rowell.

Il se tient au milieu du sol et choisit ses moments pour avoir un impact. Chaque joueur peut avoir le moteur et le rythme effréné, mais c’est la capacité de lire le jeu et de prendre les décisions intelligentes en possession qui le distingue.

Son rythme de travail est impressionnant, et pour accumuler ces chiffres commence par être dans une forme physique immaculée. Il joue comme le milieu de terrain traditionnel, se tenant au milieu du parc et choisissant le bon moment pour sauter au loin ou pour avancer. De même en défense, il est assis en attente et recule avant que le ballon ne rentre.

À 18 ans, il est encore jeune, toujours en train d’apprendre son métier. La vie ne fait que commencer. Cependant, pour atteindre ce niveau suivant, certaines choses doivent jouer en sa faveur.

Rester sans blessure est un coup de chance compte tenu de l’intensité de la saison AFL, mais cela dépend également de la façon dont ils soignent leurs corps respectifs hors du parc. Dans une longue carrière, il y aura des chutes en cours de route. Toutes les grandes histoires ont ces revers entre les deux. C’est votre réaction qui définit tout.

Regarder Rowell pendant le week-end était un délice. Un athlète sérieux. Espérons qu’il puisse reproduire cette forme grésillante contre Adélaïde ce week-end. C’est un jeune taureau plein d’énergie. S’il peut jouer à ce niveau jusqu’à la trentaine, nous allons voir une carrière brillante.

