Cameron Crowe révèle Brad Pitt, d’autres A-Listers presque vedettes dans Presque célèbre

Il a lu avec Natalie Portman, qui n’aurait pas eu plus de 19 ans à l’époque. En fin de compte, c’est Kate Hudson qui a joué le rôle de Penny Lane – elle a deux ans de plus que Portman et Billy Crudup, qui a cinq ans de moins que Pitt. Un autre «presque» était pour le rôle de la mère de William, Elaine, qui est jouée par Frances McDormand dans le film. Il s’avère que Meryl Streep était prête pour ce rôle. Whoa!