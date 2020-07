Les équipes du LEC n’auraient pas voté sur le partenariat avec NEOM

Image via Riot Games.

Le partenariat court mais controversé entre le LEC et NEOM, une ville transfrontalière saoudienne, n’a pas nécessité l’approbation des équipes franchisées de la ligue, selon un rapport d’ESPN.

ESPN a rapporté aujourd’hui que bien que le LEC ait informé ses franchisés du partenariat, la ligue n’avait en fait pas besoin de l’approbation de ses équipes. Alors que l’accord de partenariat presque complet a été brièvement mentionné dans un diaporama d’affaires, la réunion elle-même n’était pas une réunion des propriétaires. Cette information contredit les rumeurs initiales selon lesquelles les franchises LEC auraient refusé de mettre leur veto à l’accord.

Carlos Rodriguez, le fondateur et PDG de G2 Esports, a déclaré hier que les équipes n’avaient «aucun pouvoir à exercer» en ce qui concerne un veto d’un partenariat de ligue.

Il y a eu beaucoup de bons jours pour faire partie de l’équipe #LEC, aujourd’hui n’est pas un de ces jours. – Daniel Drakos (@DanielDrakos) 29 juillet 2020

Pour autant que je sache, ils ont été informés il y a plus ou moins une semaine et personne n’a rien fait contre cela. C’est une ligue franchisée et ils reçoivent une partie des revenus générés par ce partenariat, donc ils sont également responsables. S’ils choisissent de ne pas en faire partie, c’est à eux aussi. – Fernando Cardenete (@fercardenete) 29 juillet 2020

En raison de son lien direct avec le gouvernement saoudien, le partenariat NEOM a reçu une réaction immédiate de la part des Européens. League of Legends les fans et le talent de diffusion du LEC. Les idéologies entre la LEC inclusive et le traitement par le gouvernement saoudien des activités et des partenariats sexuels entre personnes de même sexe ont conduit beaucoup à critiquer la ligue pour hypocrisie.

En conséquence, le LEC a rapidement mis fin au partenariat – à peine 14 heures après son annonce. Alberto Guerrero, directeur de l’e-sport EMEA chez Riot, a déclaré que la ligue «avait agi trop rapidement pour consolider ce partenariat et provoqué des divisions dans la communauté même. [it seeks] grandir. »

BLAST Premier, un organisateur de tournois CS: GO, a également annoncé un partenariat avec NEOM plus tôt dans la semaine.

Partager : Tweet