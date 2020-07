Tout le monde veut un nouveau jeu Splinter Cell, alors Ubisoft crée une série Netflix

Nous attendons depuis une éternité une autre entrée dans la franchise Splinter Cell. En effet, on a l’impression d’être à l’aube d’un nouveau jeu; Ubisoft a fait allusion au retour de Sam Fisher, et il y a eu quelques indices ici et là. Il est logique de le ramener, et il s’avère que l’éditeur fait exactement cela – seulement, pas sous la forme que nous voulons tous.

Ubisoft s’est associé à Netflix pour produire une émission originale animée Splinter Cell. Comme rapporté par Variety, la série télévisée sera une affaire de style anime, et Derek Kolstad est à bord en tant que scénariste et producteur exécutif. Si ce nom ne sonne pas une cloche, le concert d’écriture le plus célèbre de Kolstad est le John Wick franchise de films. Apparemment, la série a été reprise pendant 16 épisodes sur deux saisons.

À part cela, les détails sont rares. Les fans inconditionnels seront sans aucun doute ravis d’apprendre que Splinter Cell est au moins en train de se relancer dans une certaine mesure, mais cela pique toujours qu’il n’y a pas de vrai signe d’un jeu à l’horizon. Peut-être que ce nouveau spectacle coïncidera avec une entrée PlayStation 5? Qui sait.

Êtes-vous enthousiasmé par une série animée Splinter Cell? Prenez vos lunettes vertes dans la section commentaires ci-dessous.