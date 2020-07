Bundesliga : TSV Hartberg vs Wolfsberger AC, match annulé à cause de la météo

Le match de la compétition Bundesliga opposant le TSV Hartberg au Wolfsberger AC, prévu mercredi soir, a été annulé suite à des intempéries et une heure d’attente.

Des orages et des pluies ont en effet empêché ce match de groupe maître du 31e tour, finalement reporté pour jeudi soir (18h30). Malheureusement, les prévisions météorologiques sont à nouveau extrêmement mauvaises.

Un match décalé, puis définitivement annulé

Pour rappel, une violente tempête a empêché l’échauffement avant le début du match, prévu à 20h30. Il y a également eu une panne de courant à grande échelle à Hartberg, ce qui l’a temporairement rendu sombre dans la Profertil-Arena. L’arbitre Julian Weinberger a ensuite inspecté la pelouse à 21h00 et a initialement fixé à 21h35 le nouveau départ du match. Encore un autre orage a contrecarré cela et a conduit à l’annulation.

C’était la première fois en plus de cinq ans qu’un match de Bundesliga en finale du championnat était victime du mauvais temps. Ce fut plus récemment le cas le 20 mai 2015, lorsque de fortes pluies ont empêché le match de Grödig contre Rapid.

Groupe maître : la 31e journée

Jeudi 2 juillet 2020 20h30 L’horloge TSV Hartberg WAC -: –

Bundesliga après 31 jours de compétition

espace équipe Jeux +/- Pts. 1 RB Salzburg 31 73 47 2e Vienne rapide 31 23 38 3e LASK 31 33 33 4e Wolfsberger AC 30 24e 31 5 TSV Hartberg 30 -25 23 6 Sturm Graz 31 -11 19e

TSV Hartberg – Wolfsberger AC à la télévision et en direct

Ciel a les droits TV comme dans chaque match de Bundesliga. Le match est à la conférence soit Sky Sport Austria 1 à voir, ou en simple partie Sky Sport Autriche 4. Si on ne pouvez y être que via un flux, il faut s’inscrire Sky Go passer.

Bundesliga en direct : Hartberg contre WAC dans le téléscripteur en direct

Une alternative pour tous ceux qui n’ont aucun moyen de voir le jeu est sous la forme de notre LIVETICKER complet. Meilleur assistant en Bundesliga autrichienne depuis 2010 : Jun, Kampl & Co.

Dans la saison de Bundesliga actuellement interrompue, le stratège du WAC Michael Liendl mène la liste des assistants après 22 tours avec 15 passes décisives. SPOX Autriche vous montre tous les rois assistants de la dernière décennie de Bundesliga. (Données d’Opta)

2010/11 – Zlatko Junuzovic (FK Autriche Vienne) – 9 passes décisives (33 matchs): Neuf passes décisives et autant de buts ont fait du joueur de la saison, 55 fois joueur de l’équipe nationale, le joueur de la saison. Après des années au Werder Bremen, maintenant au Red Bull Salzburg.

2011/12 – Steffen Hofmann (SK Rapid Vienna) – 10 passes décisives (32 matchs): Avec dix passes décisives et six buts, l’icône verte et blanche a conduit le Hütteldorfer à terminer deuxième derrière Red Bull Salzburg.

2012/13 – Tomas Jun (FK Autriche Vienne) – 12 passes décisives (33 matchs): Le Tchèque a apporté une contribution significative à la saison record et au titre de champion de Wiener Autriche avec dix buts et douze passes décisives. Le joueur de 37 ans a maintenant mis fin à sa carrière.

2012/13 – Michael Liendl (Wolfsberger AC) – 12 passes décisives (36 matchs): Jun a partagé le titre d’assistant roi avec deux autres acteurs. D’une part avec Michael Liendl, qui n’est passé de l’Autriche au WAC qu’au début de cette saison …

2012/13 – Marco Meilinger (SV Ried) – 12 passes décisives (35 matchs): … d’autre part avec Marco Meilinger, qui a également pu fournir une dizaine de modèles pour les Vikings. Le SV Ried a terminé à six points du WAC cette saison.

2013/14 – Kevin Kampl (FC Red Bull Salzburg) – 14 passes décisives (33 matchs): le footballeur slovène de l’année 2013 et 2014 a bien joué pendant la saison de championnat de Salzbourg et a également marqué neuf buts. Aujourd’hui sous contrat avec Leipzig.

2014/15 – Marcel Sabitzer (FC Red Bull Salzburg) – 13 passes décisives (33 matchs): Non seulement le titre de champion est revenu à Salzbourg, mais le meilleur créateur est revenu de la ville de Mozart – cette fois même en double.

2014/15 – Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) – 13 passes décisives (32 matchs): Avec Sabitzer (19 buts) et les joueurs de la saison Soriano (31 buts), qui ont tous deux contribué 13 passes décisives, les deux meilleurs buteurs de la saison au service des flics.

2015/16 – Florian Kainz (SK Rapid Vienna) – 17 passes décisives (33 matchs): Une saison de bombardements a permis au joueur de Graz de sauter en Bundesliga allemande. Aucun autre joueur n’a reçu plus de passes décisives en une saison depuis la saison 2010/11.

2016/17 – Valon Berisha (FC Red Bull Salzburg) – 8 passes décisives (33 matchs): Par rapport à Kainz, les huit passes décisives du Norvégien semblent carrément chétives. À la fin de la saison, Berisha, qui a également marqué cinq buts, a pu célébrer le titre de champion.

2017/18 – Peter Zulj (SK Sturm Graz) – 11 passes décisives (33 matchs): huit buts et onze passes décisives ont fait de Zulj le joueur de la saison au cours de laquelle les finalistes et les vainqueurs de coupes en noir et blanc sont devenus. L’hiver suivant a suivi l’étape d’Anderlecht.

2018/19 – Peter Michorl (Linzer ASK) – 15 passes décisives (31 matchs): Avec 15 passes décisives, en partie grâce à d’excellents standards, Michorl a joué un grand rôle dans le titre de finaliste. Dans la saison en cours, le joueur de 24 ans détient déjà dix assistants …

2019/20 – Michael Liendl (Wolfsberger AC) – 15 passes décisives (22 matchs): … et donc cinq derrière le directeur du WAC Michael Liendl. A dix tours de l’arrivée, « Alpenmaradona » ne manque plus que deux passes décisives sur les 17 de Florian Kainz.

TSV Hartberg vs WAC : les joueurs du match

Hartberg: Swete – Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem – Kainz / Nimaga, Cancola – Ried, Rep, Gabbichler – Tadic

Manquant: Ostrak (blessure musculaire), Lema (convalescent après rupture du ligament croisé)

Discutable: Heil, Kainz (tous deux frappés)

WAC: Kofler – Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz – Jojic, M. Leitgeb, Liendl, Wernitznig – Weissman, Dieng

Disparus: Schmid (adducteurs), Schöfl (genou), Holzer (problèmes musculaires)