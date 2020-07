Le nouveau look de Kourtney Kardashian SANS SOURCILS !!! Les a-t-elle vraiment rasés ???

Il est choquant que la nouvelle publication Instagram de Kourtney Kardashian dans laquelle elle n’a pas de sourcils. Est-ce que Kourtney se rase vraiment les sourcils? Quelle est la raison derrière cela? Est-ce réel ou a-t-elle utilisé des filtres pour sa photo? Lisez le blog pour obtenir des réponses à toutes vos questions!

Kourtney Kardashian est la célébrité qui fascine toujours et laisse ses fans sans voix avec son sens de la mode amusant. Les fans restent toujours connectés avec elle via ses médias sociaux juste pour avoir un aperçu de son style de vie incroyable et à la mode. Et Kourtney ne laisse jamais aucune chance d’étonner ses fans et de leur donner un aperçu de sa vie en publiant des photos via ses publications sur les réseaux sociaux.

Si vous aussi, vous voulez avoir un aperçu de sa vie, faites simplement défiler son compte Instagram.

Cliquez ici! pour accéder à son compte Instagram dans lequel elle compte plus de 95 millions de followers.

Kourtney Kardashian se rase les sourcils:

Récemment, Kourtney Kardashian a publié une photo de la sienne sur son histoire IG avec une légende simple et petite «sup». Dans la dernière photo, elle porte un sweat à capuche rose et ce qui est amusant, c’est qu’elle n’a pas de sourcils sur son visage. Le sweat-shirt qu’elle a porté est de l’anniversaire de Khloe de sa jeune sœur. Les internautes ont été étonnés après avoir vu sa dernière photo sans sourcils. Cela a créé une agitation sur Internet sur le nouveau look de Kourtney Kardashian.

Les gens sont curieux de connaître les raisons de son mystère de sourcils disparu. Les fans sont devenus fous d’elle cette photo.

Est-ce que Kourtney Kardashian se rase vraiment les sourcils?

Après que cette photo soit devenue virale, de nombreuses rumeurs ont émergé affirmant diverses choses sur le nouveau look de Kourtney Kardashian.

Mais les fans peuvent rester calmes et ne pas trop se soucier des sourcils de Kourtney car la photo a été filtrée. La célébrité de 41 ans ne s’est pas rasée les sourcils, elle a plutôt utilisé un filtre pour le faire.