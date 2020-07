Bundesliga: Kimmich sur son emploi de rêve d’enseignant, Lewy et Flick

LES JARDINS DE GAIA Thé Blanc Mangue-Pêche - Rêve de Femme - 50 g

Intemporel et légendaire, ceThé Blanc Mangue Pêche Jardins de Gaïa d'une grande douceur se marie avec bonheur aux notes charnues, sucrées et légèrement vanillées de la pêche et de la mangue. Presque dépourvue de théine, son infusion dépose sur le palais un petit goût de paradis. Contenance : Sachet de 50 g.