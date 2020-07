Antonia Dell’Atte accuse «  Blood Ties  » d’avoir coupé son interview et traite Alessandro Lequio d’agresseur

Antonia Dell’Atte est l’une des femmes les plus controversées de la presse et du monde de la télévision, et c’est que chaque déclaration qu’elle fait est un titre, car elle se caractérise par le fait qu’elle n’a pas de cheveux sur la langue. Il parle librement de sa vie et de ses expériences et l’a fait cette dernière fois après avoir traversé des « liens de sang », où l’équipe du programme lui a consacré une émission pour faire le point sur sa carrière.

Antonia Dell’Atte dans ‘Blood Ties’

Mais il semble que l’Italienne n’était pas contente de la finition finale de ‘Ties of blood’, donc quelques heures après sa diffusion elle n’a pas hésité à les charger, les accusant de couper tout leur entretien. Pour commencer, Dell’Atte a parlé de son enfance, assurant qu’elle n’avait pas été parfaite en raison de la présence de son père. Dans une déclaration publiée sur son compte Instagram, il a déclaré que le format impliquait qu’il avait vécu une enfance malheureuse: « J’ai eu une enfance heureuse malgré un père faible et violent. Il ne m’a jamais maltraité et je n’ai jamais eu de traumatisme. «

En suivant le fil de ce sujet, le mannequin a assuré que s’il y a eu quelqu’un qui l’a maltraitée dans sa vie, c’est bien Alessandro Lecquio: « Qui est l’agresseur diabolique qui il m’a maltraité et j’ai dénoncé en Espagne et j’ai été le premier à dire qu’il s’appelle Alessandro Lequio Di Assaba « . Bref, il a lancé une critique féroce contre la presse et tous ces complices qui » ont caché toute la vérité en la déguisant en mensonges « et »qui sont devenus riches à mes dépensMais ça ne s’arrête pas là: « Les parasites sans aucune dignité … La presse minable ils ont inventé un triangle qui n’existait pas pour cacher et manipuler une vérité. «

«Boris Izaguirre, mon Pinocchio»

Focalisant la critique de la presse sur l’expérience du programme, Antonia Dell’Atte a de nouveau parlé de l’équipe qui compose les débats sur les «Liens de sang». « Asco me donne Rosa Villacastín, une complice de mon bourreau. Les complices sont également Beatriz Cortázar, Boris Izaguirre, mon Pinocchio qui connaît la vérité et se tait! María Eugenia Yagüe, qui sait et se tait également « , a partagé, en plus de citer Mediaset España et d’accuser le groupe de »protéger un vrai agresseur«

Bien sûr, avant de terminer cette publication dans laquelle il a joint une photographie d’El Mundo où une déclaration a été recueillie auprès de Cristina Almeida, son avocate, la défendant d’une plainte déposée par Alessandro Lequio, il a adressé un remerciement à Ana Obregón. « Eternellement reconnaissant de m’être débarrassé de mon bourreau« Il a révélé. » Vous pouvez charger toute l’artillerie, la vérité sort tôt ou tard. «