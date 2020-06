Bundesliga : des mouvements à venir au Borussia Dortmund

Le BVB perd un membre de son staff d’entrainement en faveur de l’Eintracht Frankfurt. Il y a aussi des nouvelles de Jadon Sancho. Pendant ce temps, un joueur en prêt de Dortmund restera en Italie pour la saison à venir et il y a probablement une nouvelle perspective pour Mario Götze.

L’entraîneur d’athlétisme du BVB Beck déménage à Francfort

Andreas Beck, ancien entraîneur d’athlétisme du Borussia Dortmund, rejoint l’Eintracht Frankfurt. « En tant que natif de Francfort, je suis très heureux de retourner dans ma ville d’origine », a déclaré Beck dans un message pour les supporters de Francfort. Beck a été amené en 2012 par l’entraîneur de la BVB Jürgen Klopp du FC Nürnberg à Dortmund.

🚨 L’entraîneur physique Andreas Beck quitte la BVB! Il est arrivé en 2012 à Dortmund grâce à un certain Jürgen Klopp. Il n’a pas voulu commenter sur son avenir et où il posera ses valises à partir du 1er Juillet. #bvb

Beck reçoit le titre de « chef de l’athlétisme, de la prévention et de la réadaptation » à Francfort. « Nous étions déjà bien positionnés dans le domaine de l’entraînement athlétique. Avec Andreas Beck, nous faisons un pas de plus. Andi est considéré comme un spécialiste absolu dans toute l’Allemagne, et il a une très bonne réputation. Nous sommes heureux de l’avoir à bord à partir de maintenant « Le directeur sportif de SGE, Fredi Bobic, se réjouit de cet engagement.

« Je peux regarder en arrière des années mouvementées et réussies au Borussia Dortmund », a déclaré Beck, qui pendant son séjour au BVB a été témoin de quatre championnats finalistes, de la victoire de la Coupe DFB en 2017 et de la finale de la Ligue des champions 2013 contre le Bayern Munich.

BVB prête à nouveau Toljan à Sassuolo

Le Borussia Dortmund prêtera l’arrière latéral Jeremy Toljan à Sassuolo Calcio la saison prochaine.

Comme BVB l’a annoncé lundi, une obligation d’achat a également été convenue. Cela s’applique automatiquement si les conditions convenues entre les deux clubs sont remplies au cours de la saison à venir.

Toljan, 25 ans, est toujours sous contrat avec l’équipe de Dortmund jusqu’en 2022. Dans la saison de Serie A, qui vient de reprendre en raison de la pause obligatoire de Corona, l’ex-joueur d’Hoffenheim a jusqu’ici disputé 24 matchs (un but).