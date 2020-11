Bugsnax Review – Communauté et créatures faites de nourriture (PS5)

Bugsnax n’est pas tout à fait ce à quoi je m’attendais. Je veux dire, pour un jeu du développeur derrière Octodad, c’est suffisamment loufoque et chargé de « comment diable ont-ils même trouvé ça? » types d’idées. C’était certainement prévu. Mais ce que je ne pensais pas trouver, c’est un jeu rempli de cœur et de but, avec des personnages attachants et mémorables, avec un message sur la communauté et l’appartenance, et avec l’une des fins les plus folles pour un jeu sur la consommation de nourriture anthropomorphe et le devenir. .

Vous êtes un journaliste intrépide, parti pour l’île de Snaktooth pour enquêter sur la mystérieuse «île de Bugsnax» et sur la disparition d’un élisabert Megafig. En arrivant, vous trouvez la petite communauté de Snaxburg dispersée à travers l’île. Seul demeure le seul Filbo Fiddlepie, maire d’une ville sans autre Grumpus (le nom des êtres ici). Vous tombez tous les deux sur Wambus Troubleham, un jardinier essayant de comprendre comment faire pousser Bugsnax. Bientôt, vous rencontrez Beffica Winklesnoot, un Grumpus avec un flair pour le dramatique.

Le récit est au centre de Bugsnax; que ce soit le mystère de l’endroit où Elizabert a disparu ou les relations sociales complexes et les problèmes personnels des Grumpus, tout tourne autour de l’histoire. La première tâche à accomplir consiste à terminer des mini-quêtes pour chacun des Grumpus afin de les convaincre de retourner à Snaxburg et de reconstruire la communauté fracturée. Vous voyagerez dans un certain nombre de biomes différents remplis de Bugsnax fascinants et en apprendrez progressivement de plus en plus sur chaque personnage et ses relations interconnectées dans la communauté grâce à vos interactions.

Wambus et Triffany traversent une période difficile dans leur long mariage. Chandlo et Snorpy ont une relation affectueuse malgré leur opposition polaire. Cromdo est un peu un vendeur louche, mais il a le cœur enfoui sous toute cette fourrure rouge. Gramble se soucie des Bugsnax en tant que créatures vivantes tout en faisant face à un peu d’affection déséquilibrée de la part du glamour Wiggle. Pour un jeu sur les monstres à fourrure qui se transforment en nourriture lorsqu’ils mangent des créatures en forme de nourriture, il est vraiment surprenant de voir à quel point je prends soin de chacun de ces personnages et de leur croissance tout au long du jeu.

Chandlo était peut-être un peu un meathead, mais son amour authentique et sa compassion pour Snorpy étaient adorables et attachants. De même, la personnalité trop analytique de Snorpy se fissure un peu pour laisser de la place à sa relation avec Chandlo. Chaque personnage est unique et mémorable, et chacun dispose de suffisamment de place pour donner un cœur un peu plus authentique à cette histoire globale.

Alors que beaucoup de Bugsnax semble être fait pour les enfants, il y en a beaucoup ici pour les adultes dans la chambre. Le message n’est pas si subtil que les adultes le manqueront, comme la relation complexe entre Wambus et Triffany, ou la belle définitivement plus que l’amitié entre Chandlo et Snorpy. Il y a aussi le fait que Beffica aime vraiment, vraiment Weenyworms. Comme, presque inconfortablement beaucoup. (Un détail que j’ai essayé de ne pas laisser mon esprit «aller là-bas», mais le jeu rend les choses difficiles). Ainsi, tandis que les enfants peuvent apprécier la bêtise d’attraper un papillon sandwich au beurre d’arachide et à la gelée, les parents apprécieront les émotions profondes et complexes ainsi que quelques références et blagues pour adultes.

Bugsnax Review – Parlons de Bugsnax

Alors que la motivation de conduite et l’histoire sont centrées sur Snaxburg et la communauté des Grumpus, le gameplay est tout au sujet du Bugsnax. La plupart des tâches de jeu verront le joueur se demander comment les capturer. Certains sont relativement faciles, comme le timide Strabby. Posez simplement votre piège, attendez et attrapez-le. D’autres, cependant, nécessitent un peu plus de finesse. Peut-être que vous avez besoin d’un Bunger pour charger un buisson pour pousser un serpent caché à l’air libre. Jetez de la sauce pour que les Fryders hors de portée descendent dans votre piège. Ou attirez deux Bungers ensemble pour les faire entrer en collision.

Au fur et à mesure que vous avancez dans Bugsnax, il devient de plus en plus complexe de savoir comment attraper ces créatures. Souvent, vous devrez utiliser des pièges de manière curieuse et intéressante, en sortant un peu des sentiers battus pour arriver à la solution. Ou peut-être avez-vous besoin d’attirer plusieurs créatures dans la confrontation, comme amener le Scorpenyo (un scorpion jalapeño) à lancer le feu sur un Poptick pour que le noyau apparaisse dans une créature ressemblant à du pop-corn assez grande pour que vous puissiez l’attraper. Mais vous devrez également l’attraper lorsque le feu sera éteint. Bugsnax Ce n’est pas un jeu pour vous tenir la main trop lourdement, alors comment attraper certaines créatures peut demander un peu de réflexion et de test, bien qu’aucune ne soit jamais trop oblique ou difficile avec les bons outils et méthodes.

L’une des meilleures parties de Bugsnax est Young Horses embrassant une partie du chaos qui a fait leur jeu précédent, Octodad, si attachant. Oui, vous pouvez faire des choses spécifiques pour attraper Bugsnax, mais il y a aussi un niveau d’imprévisibilité dans leurs petits écosystèmes. Parfois, le simple fait de laisser le Bugsnax interagir peut les assommer et vous permettre de les attraper. Ou peut-être que vous utilisez un ensemble d’outils fou de manière involontaire, réussissant toujours de toute façon. En fait, juste aujourd’hui, j’ai vu un tweet de PlayStation avec un gif montrant leur méthode pour attraper des Cheepoofs, ce qui n’était… certainement pas ma méthode pour attraper des Cheepoofs.

Les pièges sont entre vos mains. Ressentez le Bugsnax au fur et à mesure qu’il se fait prendre et se tortille à l’intérieur de vos pièges grâce au retour haptique du contrôleur DualSense. Disponible maintenant # PS5 pic.twitter.com/vGpZOle9bZ – PlayStation (@PlayStation) 13 novembre 2020

Mais c’est le fait qu’il n’y a pas de science exacte pour Bugsnax Cela rend tellement amusant d’expérimenter, au lieu de construire et d’itérer sur vos propres idées et connaissances jusqu’à ce point. Avec plus de 100 Bugsnax à attraper, vous aurez de nombreuses opportunités d’échouer sur votre chemin vers le succès tout au long du jeu.

Bugsnax Review – Je dois les attraper tous?

Avec la vanité centrale de Bugsnax étant son récit et ses personnages, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y avait une occasion manquée de faire beaucoup plus avec le Bugsnax que vous attrapez. La plupart des missions les utiliseront d’une manière ou d’une autre, le plus souvent en les donnant au donneur de quête. Mais au-delà de cela, il y a très peu de raisons pour vous de sortir et de vous attraper un Strabby ou un Buffalocust ou l’un des autres snax. La collection de créatures consiste davantage à cocher la liste de contrôle en jeu. Vous ne soulève pas ces choses pour combattre comme Pokémon ou en fait vraiment beaucoup avec eux. Dès le début, vous pouvez les donner à Gramble pour augmenter votre espace d’inventaire Snak (et vous pouvez même simplement faire don d’un tas de Strabbys faciles à attraper pour cela), mais une fois que cela est plafonné, il n’y a pas beaucoup de motivation pour sortir et capturer quoi que ce soit en dehors de exigences de quête.

Bien sûr, vous pouvez vous amuser à nourrir le Bugsnax aux Grumpus, en changeant leurs membres et parties du corps en différents aliments, mais un développement ultérieur dans le jeu signifie que vous n’avez besoin de nourrir qu’un de chaque type de Bugsnak à chaque Grumpus pour obtenir la capacité. de changer leurs pièces à tout moment. Et cette «personnalisation Grumpus» ne nourrit pas vraiment une boucle de gameplay plus large, étant déjà largement gérée par les demandes que Grumpus fait de vous. Pourtant, ce cerveau de collectionniste de longue date en moi ne pouvait s’empêcher de tout attraper, même des choses que j’avais déjà capturées plusieurs fois auparavant; Le vieil instinct du joueur primitif entre en jeu. Parfois, il est amusant de simplement prouver que vous le pouvez.

Il y a quelques rencontres de boss intéressantes pour les plus gros Bugsnax qui concluent chacune des quêtes individuelles des Grumpus, et c’étaient toujours de petits défis amusants à surmonter pour vaincre et attraper ces créatures uniques. Encore une fois, cependant, il s’agissait généralement de nourrir le boss snak au Grumpus en question une fois que vous l’aviez attrapé.

En terme de BugsnaxPositionnement comme titre de lancement de la PS5 (et le premier jeu PS5 PS Plus), ce n’est pas exactement un jeu qui dégage les qualités de la console de nouvelle génération (maintenant la génération actuelle). L’aspect le plus ennuyeux est que chaque petit biome de Snaktooth Island est séparé par un écran de chargement – bien que très court sur la PS5 – et n’est pas réellement interconnecté en tant que monde ouvert. L’île de Snaktooth est en fait composée d’une série de zones plus petites, certaines que vous devrez traverser plusieurs fois pour vous rendre à d’autres. Visuellement, c’est adorable, mais ne semble pas profiter de la capacité de la PS5 à offrir des textures haute résolution ou d’autres fonctionnalités visuelles.

Une grande partie de cela a peut-être été un choix stylistique de Young Horses, et cela ne veut pas dire que les visuels sont mauvais ou que les zones séparées ruinent le jeu. Bugsnax est toujours un délice partout. Mais comme l’un des tout premiers jeux PS5 l’a révélé, j’y suis allé avec des attentes peut-être plus élevées qu’il pourrait utiliser la puissance de la console de manière plus unique et intéressante qu’elle ne le fait. C’est un jeu amusant et fantastique en général, mais il ne fait pas tout son possible pour présenter les capacités de la PS5 de manière évidente.

Bugsnax est un délice de la manière la plus inattendue. Malgré son extérieur caricatural et exceptionnellement loufoque, il contient des messages profonds sur la communauté, les relations et l’appartenance. Bien qu’il y ait certainement des occasions manquées pour une plus grande boucle de jeu autour de la capture des différents Bugsnax, tout sur Bugsnax est une joie, peut-être la raison pour laquelle j’en voulais plus. Ce n’est peut-être pas une vitrine évidente de la puissance et des capacités de la PS5, mais c’est certainement un jeu unique à ne pas manquer.

Code de révision Bugsnax fourni par l’éditeur (code précoce. Également disponible maintenant sur PS5 en tant que jeu PS Plus gratuit). Évalué sur PS5. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.