Remake de court-circuit en cours de développement. Encore. – / Film

Court-circuit, la comédie de 1986 mettant en vedette le robot Johnny 5, est en train de faire l’objet d’un remake – avec une prise latino-américaine / hispano-américaine. Spyglass Media Group développe le remake, avec Eduardo Cisneros et Jason Shuman tapé pour gérer le script. Dans le film original, un robot militaire expérimental est frappé par la foudre et acquiert une intelligence humaine.

Hé les enfants, tu te souviens Court-circuit? C’était une comédie de science-fiction de 1986 qui mettait en vedette l’adorable robot Johnny 5 et l’acteur Fisher Stevens en brownface. C’était un succès et a même engendré une suite. Et maintenant, ça fait un remake. Variety rapporte que Spyglass Media développe un Court-circuit remake et que les écrivains Eduardo Cisneros et Jason Shuman apportent des éléments latino-américains / hispano-américains à l’histoire. Les crédits de Cisneros et Shuman incluent le scénario de la comédie à venir Demi-frères, qui devrait arriver en décembre.

Dans la version originale Court-circuit, «Lorsque l’un des robots militaires d’une gamme expérimentale est frappé par la foudre, il prend conscience. Il s’échappe de l’armée et se lie d’amitié avec une jeune femme, Stephanie Speck. Son créateur, Newton Crosby, cherche désespérément à le trouver, sinon tout son projet pourrait être abandonné. Ally Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Stevens, Austin Pendleton et GW Bailey, ont joué, avec Tim Blaney comme la voix du robot, qui était officiellement nommé numéro 5 mais finalement donné le surnom de Johnny 5. Fièvre du samedi soir Le réalisateur John Badham a dirigé le film.

Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’un Court-circuit suite a fait surface. En 2008, Dimension Films a obtenu les droits sur le matériel et a planifié un remake, avec Poulet Robot l’écrivain Dan Milano s’occupe du scénario. En 2009, Paul Blart: flic du centre commercial le réalisateur Steve Carr a signé pour diriger le projet. Mais Carr a finalement quitté le projet et en 2012, il a été annoncé que Tim Hill (Saut) écrivait et réalisait un remake qui allait faire vieillir le personnage principal en un pré-adolescent. Inutile de dire qu’aucun de ces remakes n’a réussi à passer la planche à dessin.

James Vanderbilt, Paul Neinstein et William Sherak de Project X Entertainment produiront cette nouvelle tentative de remake, avec John W. Hyde de Rehab Entertainment, qui a produit le film original, en tant que producteur exécutif avec Terissa Kelton. Ce n’est pas le seul remake / redémarrage sur le registre pour Spyglass et Project X – ils gèrent également le nouveau Crier film, qui est actuellement en production.

Les gens se soucient-ils encore de Court-circuit? Est-ce le type de propriété dont le public a envie? Je ne sais vraiment pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai entendu quelqu’un en parler. Mais bon, peut-être qu’il y a tout un monde de Court-circuit passionnés qui n’attendent que cette nouvelle.

