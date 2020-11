Amber Heard confirme qu’elle jouera dans Aquaman 2 et critique Johnny Depp pour une prétendue «  campagne de dénigrement en ligne  »

Amber Heard a confirmé qu’elle jouerait dans Aquaman 2 et a condamné son ex-mari Johnny Depp d’avoir orchestré une «campagne de diffamation en ligne» pour la faire renvoyer du film. Dans sa première interview depuis que M. Depp a perdu son procès en diffamation à la Haute Cour contre The Sun, Mme Heard a déclaré à Entertainment Weekly que les abus sur les réseaux sociaux n’avaient pas dissuadé Warner Bros de la refondre dans le film. Elle a déclaré: «Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité. «Seuls les fans ont réellement créé Aquaman et Aquaman 2. Je suis ravi de commencer l’année prochaine. » Pétition Plus d’un million de personnes ont signé une pétition en ligne demandant à Warner Bros, le distributeur du film, de retirer Mme Heard du film. La semaine dernière (6 vendredi), M. Depp a déclaré que Warner Bros lui avait demandé de démissionner du troisième film Fantastic Beasts dans la franchise dans laquelle il incarne le méchant sorcier Gellert Grindelwald. Mme Heard poursuit M. Depp pour 100 millions de dollars (76 millions de livres sterling), l’accusant d’avoir orchestré la «campagne de diffamation en ligne» pour la faire renvoyer de la suite et en tant que modèle pour L’Oréal. Elle affirme qu’Adam Waldman, l’avocat de Depp à Hollywood, a été publiquement associé à «des individus russes capables d’organiser de telles attaques». «Bots» La campagne présumée aurait inclus des trolls Twitter et des «robots» russes pour «salir et harceler» Mme Heard. M. Waldman a nié que lui ou Depp avait participé à «la création d’une armée de robots russes». Mme Heard a fait des réclamations en réponse à une poursuite en diffamation de 50 millions de dollars (38 millions de livres sterling) que M. Depp a déposée en Virginie. Dans le procès, l’acteur affirme que Mme Heard a laissé entendre qu’il était un agresseur domestique dans un article qu’elle a écrit pour le Washington Post. L’article de Mme Heard ne mentionnait pas M. Depp par son nom. Plus tôt ce mois-ci, M. Depp a perdu son procès en diffamation à la Haute Cour à Londres contre The Sun pour l’avoir décrit comme un «batteur d’épouse». Il a dit qu’il prévoyait de faire appel du «jugement surréaliste». Johnny Depp photographié devant la Royal Courts of Justice de Londres en juillet lors du procès en diffamation (Photo: Dan Kitwood / Getty Images) Appel Dans une déclaration sur Instagram, il a ajouté que «sa vie et sa carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps». L’avocate de l’acteur, Jenny Afia de Schillings, devrait faire appel ce mois-ci contre le jugement qu’elle a qualifié de «pervers car déroutant». Au cours du procès en diffamation à Londres, il a été révélé que Depp avait envoyé un SMS à son assistant disant: «Je veux qu’elle soit remplacée sur ce WB [Warner Bros] film. » M. Depp a déclaré à la Haute Cour qu’il avait envoyé le texte car il «se sentait assez amer», comme il avait été «qualifié globalement de« batteur de femme »». Le procès devant jury américain en Virginie a été reporté à mai de l’année prochaine en raison de la pandémie.

