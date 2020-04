Buddy Saunders de MyComicShop, garder le cap avec Diamond

Michael Davis est un artiste, écrivain, mentor, directeur du divertissement, co-fondateur de Milestone Comics, co-créateur de Choc statique, matériel, icône et syndicat du sang et créateur et animateur de The Black Panel de San Diego Comic-Con. Il écrit pour From The Edge pour Bleeding Cool et pour ComicMix. Cette semaine, il invite un invité, Buddy Saunders prendre en charge. Buddy Saunders, également connu sous le nom de Jake Saunders, a publié le fanzine Star-Studded Comics de 1963 à 1972 qui présentait les premiers travaux de George R. R. Martin, Grass Green, Jim Starlin, Roy Thomas, Sam Grainger, Alan Weiss, Dave Cockrum, Mike Vosburg, Biljo White, et Keltner, entre autres, Saunders exploitait son propre service de vente par correspondance à partir de 1961 et possédait et exploitait Lone Star Comics, une chaîne de sept librairies de bandes dessinées du Texas fondée en 1977. Avec la vente de la chaîne de librairies de bandes dessinées Lone Star en 2013, M. Saunders et sa famille exploitent désormais le Lone Star Comics en ligne sur www.mycomicshop.com. Le magasin a fermé ses portes il y a quelques semaines mais a rouvert la semaine dernière. Michael Davis dit « Buddy Saunders est un géant parmi les détaillants. Je suis honoré de lui donner la première place d’invité dans ma chronique ». Buddy Saunders titre son article « La sortie limitée prévue de DC à partir du 28 avril laisse trop de bandes dessinées dans le froid » et écrit, concernant la décision actuelle de DC Comics de quitter Diamond Comic Distributors, actuellement fermé, pour deux nouveaux distributeurs.

« Je vais vous le dire tout de suite. De la mi-fin à la fin mai, à une époque plus conforme à la date de réouverture de la plupart des magasins, Diamond Comics, notre distributeur de longue date, reprendra l’expédition des bandes dessinées de tous les éditeurs en fonction du toutes les dates de sortie. Si Diamond commençait à être expédié plus tôt, beaucoup de nos collègues détaillants de bandes dessinées seraient laissés de côté. Nous respectons beaucoup Diamond pour avoir pris la bonne décision pour tous. Nous sommes tous dans le même bateau , fans, créateurs, éditeurs, détaillants et Diamond.

« Je veux deux choses. Je veux soutenir et soutenir mon distributeur de longue date. Je ne veux pas recevoir et vendre des bandes dessinées que beaucoup, peut-être la plupart, de mes collègues détaillants ne peuvent pas obtenir parce que leurs magasins sont fermés sans faute de Diamond Comics est notre distributeur depuis des décennies. Je connais le propriétaire de Diamond, Steve Geppi, bien. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a de nombreuses années, ironiquement lors d’une retraite de brainstorming dans un complexe de Montauk à la pointe de Long Island. Steve et moi étions là pour aider les éditeurs et les créateurs de DC à comprendre comment faire face à la menace croissante du marché posée par Marvel. Steve n’était alors qu’un autre propriétaire de magasin de bandes dessinées comme moi, sans penser à devenir distributeur. Mais quelques années plus tard, lorsque mon distributeur du Texas de l’époque s’est avéré peu fiable, Steve, avec Carol Kalish de Marvel, a fait ma transition vers la soie Diamond lisse. Il y a une belle histoire là-dedans, mais ce n’est pas le moment de la raconter. De plus gros poissons à faire frire pour le moment.

« La décision de DC de commencer à sortir des bandes dessinées par le biais de deux » distributeurs « nouvellement créés à partir du 28 avril est mal conçue. Premièrement, il y a la question du calendrier. Trop de magasins de bandes dessinées seront toujours interdits d’ouverture le 28 avril, le premier DC date de sortie.

« Deuxièmement, les nouveaux distributeurs de DC, Lunar Distribution et UCS Comic Distributors, sont en réalité deux des plus grands nouveaux discounters comiques du pays, Discount Comics et Midtown Comics. Aucun détaillant de bandes dessinées ne devrait être impliqué dans la distribution de bandes dessinées en raison de conflits d’intérêts évidents. Le seul une exception à cette règle serait une mesure provisoire prise en cas de défaillance du distributeur actuel, ce qui n’est PAS le cas de Diamond. Diamond est solide et toujours aussi fiable.

« Troisièmement, ces deux nouveaux discounters comiques en ligne n’ont aucune expérience en tant que distributeurs. Même un distributeur très expérimenté comme Diamond n’est pas parfait, mais ils sont très bons pour corriger les erreurs. Les nouveaux gars feront-ils aussi bien? La réponse viendra le premier les détaillants de temps essaient d’obtenir des services d’assistance tels que le remplacement des dommages.

« Quatrièmement, pourquoi ces deux nouveaux distributeurs sont-ils nécessaires? La création de nouveaux distributeurs pour une solution à court terme n’a pas de sens. Cela est plus logique dans le cadre d’un plan à plus long terme. Mais Diamond a-t-il finalement été éliminé par ce processus, les éditeurs moyens à petits seraient dans un ruisseau, une circonstance qui profiterait beaucoup à DC. Marvel a essayé quelque chose de similaire – en devenant son propre distributeur – il y a des années. Cela n’a pas fonctionné pour Marvel. Il ne fonctionnera pas non plus pour DC si c’est bien leur pensée.

« Un tel mouvement, pour quelque motif que ce soit, n’est pas nécessaire étant donné que très bientôt Diamond Comics reviendra au mode de distribution complète lorsque la majorité des magasins de bandes dessinées pourront reprendre leurs ventes, probablement de la mi-fin à la fin mai. Chaque propriétaire de magasin de bandes dessinées doit décider est le meilleur pour leur magasin en ce qui concerne les délais de distribution et de sortie, mais une plus grande attention devrait être accordée à la santé à long terme plutôt qu’au gain à court terme. Lone Star Comics et MyComicShop attendront Diamond, un distributeur qui a fidélisé notre fidélité à plusieurs reprises. nous attendrons que le plus de magasins possible puissent se joindre à nous pour reprendre les ventes hebdomadaires de bandes dessinées. Et le moment venu, nous aurons beaucoup de stock de chaque éditeur, y compris toutes les versions DC.

« Ceci de Brian Hibbs, propriétaire de Comic Experience à San Francisco: « DC nous demande d’abandonner Diamond. Diamond et Steve Geppi ont spécifiquement agi comme la » banque « du marché direct, sauvant et protégeant la grande masse de détaillants encore et encore et encore. Dois-je vous avez des problèmes avec le fonctionnement de DCD? Bien sûr, je serais idiot de ne pas le faire, mais dans l’ensemble, ils ont fait plus pour préserver les détaillants de DM que TOUT LE MONDE, donc «s’éloigner» d’eux en cette période de défi est entièrement un non-starter pour moi. «

« Dernier mot de Buddy. Jusqu’à présent, je n’ai parlé qu’à quelques détaillants de bandes dessinées, mais ces détaillants sont bien établis et importants. Ils préfèrent garder le cap avec Diamond. Je sais que de nombreux détaillants lisent mon e-mail hebdomadaire Lone Star Comics. Les gars, les filles, écrivez-moi à buddy@mycomicshop.com et partagez vos réflexions sur cette question. Faites-moi savoir si vous allez suivre le plan DC ou rester avec Diamond. Je vais imprimer certains de vos commentaires, mais omettre les noms et des adresses pour garantir votre capacité à parler librement.

« Oh, et vous, le fan de bandes dessinées, cela vous affecte autant que n’importe quel détaillant, éditeur ou créateur de bandes dessinées. Votre valeur de deux cents est également la bienvenue. Comprenez bien, mon assiette est déjà très pleine, donc il peut être impossible pour moi de répondez à chaque commentaire reçu – notre e-mail hebdomadaire est envoyé à plusieurs milliers de personnes! «

