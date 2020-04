Les fournisseurs britanniques de points de recharge pour voitures électriques les mieux notés

Le réseau de recharge de voitures électriques Supercharger de Tesla a été nommé le meilleur en Grande-Bretagne dans une toute nouvelle enquête auprès des propriétaires de voitures électriques.

Les points de charge de la société américaine ont été classés au premier rang dans les quatre catégories évaluées – facilité d’utilisation, coût, vitesse et fiabilité – garantissant ainsi le titre de meilleur fournisseur de points de charge EV pour Power Driver pour 2020.

Le réseau de suralimentation a longtemps été une grande attraction pour les clients Tesla, dont certains ont reçu une suralimentation gratuite lorsqu’ils ont acheté leurs voitures. Mais même ceux qui paient pour utiliser le réseau semblent toujours ravis, trouvant les chargeurs faciles à utiliser, fiables et, avec des chargeurs de plus de 120 kW, rapides à charger.

Instavolt a été nommé Driver Power Recommended EV Chargepoint Provider 2020 et a mené le peloton de fournisseurs qui permettent à n’importe quelle voiture d’être rechargée à l’aide de son réseau. La firme a remporté une deuxième place, les propriétaires louant la vitesse, la facilité d’utilisation et la fiabilité d’Instavolt.

La troisième place revient à ChargePlace Scotland, le seul fournisseur géré par le gouvernement dans notre top dix qui, comme son nom l’indique, dispose d’un réseau de chargeurs en Écosse.

Les fournisseurs de points de recharge EV les mieux cotés

Tesla – 92,94% Instavolt – 85,11% ChargePlace Scotland – 81,36% Recharge de coquille – 79,44% Pod Point – 79,24% Polaire – 79,14% Engenie – 78,65% GeniePoint – 76,93% Rechargez votre voiture – 76,23% Écotricité – 64,05%

Les propriétaires de voitures électriques et de véhicules hybrides rechargeables ont été invités à classer chaque fournisseur de points de charge publics dans quatre domaines clés: la facilité d’utilisation des chargeurs de chaque entreprise, leur coût, leur rapidité à recharger les batteries d’une voiture et leur fiabilité les chargeurs sont quand vous les invoquez. Les scores des catégories ont été utilisés pour calculer la position globale de chaque entreprise.

Cette année marque la première fois que les fournisseurs de points de charge sont inclus dans l’enquête annuelle Driver Power, publiée exclusivement dans Auto Express.

«Les points de charge publics sont essentiels pour les conducteurs de véhicules électriques longue distance, et leur disponibilité et leur fiabilité sont d’une importance capitale pour les propriétaires actuels et futurs», a déclaré Steve Fowler, rédacteur en chef d’Auto Express.

« Nos données fournissent des informations précieuses sur les meilleurs réseaux de recharge à utiliser lorsque vous planifiez votre itinéraire. Et cela montre que si de nombreux fournisseurs font un excellent travail, la facilité d’utilisation et la bonne fiabilité à l’ancienne ne doivent pas être oubliées au détriment de l’expansion du réseau.