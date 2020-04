La Triumph Street Triple RS 2020 obtient le même prix que le modèle BS4

Après quelques mois de retard, Triumph a finalement lancé le 2020 Street Triple RS en Inde pour un prix ex-showroom de Rs 11,13 lakh. Découvrez tous les détails sur la moto ici.

Après quelques mois de retard, Triumph a finalement lancé le 2020 Street Triple RS en Inde. La Triumph Street Triple RS 2020 est désormais disponible au prix de Rs 11,13 lakh, ex-showroom, Inde. Soit dit en passant, le prix de la 2020 Street Triple RS est identique à celui de la moto BS4. C’est tout à fait un plaisir car vous obtenez une version bien améliorée d’une moto déjà phénoménale et vous n’avez pas à payer de prime non plus. Pour la 2020 Street Triple RS, Triumph a gardé intacts les meilleurs morceaux de la moto précédente, mais s’est amélioré là où il aurait pu faire mieux.

Triumph a lancé le 2020 Street Triple RS en Inde pour un prix de Rs 11,13 lakh

La Triumph Street Triple RS 2020 subit quelques modifications esthétiques, mais les améliorations les plus intéressantes concernent les composants mécaniques de la moto. La RS est le haut de gamme Street Triple et elle a été ornée par des passionnés pour sa dynamique de performance.

Triumph a conservé le «bug-face» d’origine, mais les phares ont été sculptés pour être plus nets, ce qui lui donne un aspect plus en colère. Les LED DRL ont également été révisées et se situent désormais au-dessus des phares. Le reste de la conception reste assez similaire, à l’exception de quelques révisions mineures des panneaux latéraux, de la section arrière et de la moustiquaire. Triumph a également conservé le mors où vous pouvez échanger le siège passager contre un capot de siège pour un look encore plus sportif.

La nouvelle moto est livrée avec un style révisé mais de bien meilleures performances

Le combiné d’instruments TFT couleur entièrement numérique a également été mis à jour et intègre désormais un smartphone. Cela permettra essentiellement des fonctions telles que la navigation étape par étape, la musique et les notifications. Le combiné d’instruments permet également de se connecter à des caméras d’action comme GoPros, ce qui sera très apprécié par de nombreux cyclistes.

Le groupe motopropulseur du Street Triple RS 2020 voit la plus grande mise à jour avec la conformité BS6. Triumph a également modifié les courbes de puissance et de couple de la moto. La puissance de sortie reste la même à 123PS mais le couple augmente de 2 Nm à 79 Nm. Triumph dit que la performance est désormais beaucoup plus accessible. La puissance de pointe est désormais produite à 11 750 tr / min (contre 11 700 tr / min plus tôt), mais le couple de pointe est désormais disponible à partir de 9 350 tr / min, contre 10 800 tr / min, ce qui est une excellente chose.

Lisez aussi: Lorsque Dodge a construit une moto, ils y ont mis un moteur V10 de 8,3 L!

Fait intéressant, le prix de la nouvelle moto est identique à la moto BS4 spec

Triumph affirme que les modifications apportées au moteur améliorent les performances de milieu de gamme de 9%. Juste un fait amusant – c’est le même moteur qui propulse toutes les motos Moto2 actuellement, mais a été réglé pour l’utilisation sur route. Les aides électroniques restent inchangées par rapport à avant. Vous obtenez vos modes de conduite habituels de route, pluie, sport, piste comme auparavant. Il existe également un mode individuel qui vous permet de personnaliser les performances de la moto selon vos préférences. Il est également livré avec un contrôle de traction, mais l’ABS est désormais réglable, ce qui signifie que vous pouvez contrôler le niveau d’intrusion.

Lisez aussi: Cette moto est équipée d’un moteur d’hélicoptère avec une vitesse de pointe de 445 km / h

Une autre mise à jour majeure a été un changement de vitesse rapide bidirectionnel qui permet à la fois des rétrogradations et des rétrogradations sans embrayage. Le modèle précédent ne disposait que d’un Quickshifter qui ne permettait que des passages de rapports sans embrayage. La moto continue avec des étriers montés radialement Brembo M50 et une suspension Ohlins entièrement réglable comme auparavant, mais la 2020 Street Triple RS obtient des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 plus collants. Une fois lancée en Inde, la Triumph Street Triple RS 2020 rivalisera avec la KTM Duke 790, la Yamaha MT-09 et la Ducati Monster 821.