Brooks Laich est en contact avec ses émotions

2020-11-04 13:30:15

Le joueur de hockey Brooks Laich admet qu’il est maintenant très émotif et qu’il est plus en contact avec ses sentiments depuis la mort de ses deux chiens de compagnie.

Brooks Laich «pleure tout le temps».

Le joueur de hockey de 35 ans – dont l’ex-épouse Julianne Hough a demandé le divorce plus tôt cette semaine, six mois après leur séparation – a appris à être plus en contact avec ses émotions et n’a plus peur de verser une larme après. se sentir «sans émotion dans les relations personnelles».

S’exprimant sur son podcast ‘How Men Think’, il a déclaré: « Je pleure tout le temps et c’est merveilleux. C’est quelque chose que j’ai récemment appris depuis le décès de nos deux chiens.

«J’ai appris à honorer les émotions du moment et à les laisser venir à travers moi et hors de moi, et bien souvent en pleurant.

« Et tu me connais … J’ai joué au hockey professionnel pendant 15 ans, j’ai jeté des mecs sur des mecs. Je suis un mec. Mais j’aime pouvoir libérer des émotions de manière honnête, organique, dans l’instant [and] pas le supprimer. »

Le sportif a expliqué qu’il avait précédemment essayé de «bourrer» ses sentiments mais qu’il s’était rendu compte que ce n’était «pas sain» de le faire et trouve maintenant «libérateur» d’être ouvert sur ses émotions.

Il a ajouté: «C’est libérateur de se permettre et de se donner la grâce et la capacité de simplement permettre à cette émotion de vivre et de sortir. Et puis c’est comme: ‘Oh, mon Dieu. C’était génial.

« Je viens juste d’apprendre cela, et c’est tellement libérateur d’honorer ces émotions et de les laisser prendre vie. Et puis elles ne persistent pas avec toi. »

Brooks et Julianne, 32 ans, et son ex-conjoint ont annoncé leur séparation dans une déclaration conjointe plus tôt cette année, après avoir passé des mois à s’auto-isoler séparément au milieu de la pandémie de coronavirus.

Leur déclaration se lit comme suit: « Nous avons pris avec amour et soin le temps dont nous avions besoin pour prendre la décision de nous séparer. Nous partageons une abondance d’amour et de respect les uns pour les autres et continuerons de diriger avec notre cœur depuis cet endroit. votre compassion et votre respect de notre vie privée pour l’avenir. »

Et une source a déclaré plus tard que leur décision de se séparer était venue alors que Julianne «n’était pas prête à fonder une famille» avec Brooks.

Une source a déclaré en mai: « Au cours des deux dernières années, les plus proches de Julianne et Brooks ont regardé se séparer. Julianne semblait traverser une période de découverte de soi et de changement qui n’est pas ce que Brooks avait prévu. Il aimaient la vie qu’ils avaient et ne voulaient rien de plus que de fonder une famille ensemble mais Julianne n’était pas prête. [Brooks] n’est pas encore prêt à sortir avec lui et essaie simplement de s’habituer à sa vie de célibataire.

