Castle Rock annulé à Hulu après deux saisons – / Film

Les créations effrayantes de Stephen King perdent leur maison. château de Pierre a été annulé par Hulu après deux saisons, sans que le producteur Warner Bros.TV ne prévoie de ramener la série d’horreur psychologique dans une autre maison.

La date limite rapporte que Hulu a annulé château de Pierre après deux saisons. La deuxième saison de la Lizzy Caplan-led série d’anthologies a été créée sur Hulu il y a plus d’un an en octobre 2019, et Deadline note qu’il n’y avait aucune attente pour un troisième épisode, avec la décision de mettre fin à la série après deux saisons prise il y a longtemps.

Mais c’est toujours une déception pour les fans de Stephen King qui espéraient plus d’épisodes basés sur les œuvres de l’auteur d’horreur, y compris Misère et Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. La série d’horreur d’anthologie de JJ Abrams et King se déroulait dans une ville fictive du Maine en bonne place dans l’univers de Stephen King, explorant les histoires et les mondes qui unissent le canon de King. La première saison de la série d’anthologies, qui a été fortement inspirée de La rédemption de Shawkshank, le brillant, et Carrie, a joué Andre Holland, Sissy Spacek, Bill Skarsgard, Melanie Lynskey, Scott Glenn, Jane Levy et Terry O’Quinn. La deuxième saison, qui faisait suite à une querelle entre des clans en guerre qui arrivait à un point d’ébullition lorsque la psychopathe en herbe Annie Wilkes (Caplan) se retrouve à Castle Rock, mettait également en vedette Tim Robbins, Yusra Warsama, Barkhad Abdi, Elsie Fisher et Matthew Alan.

Sam Shaw et Dustin Thomasan ont développé château de Pierre pour la télévision et a été producteur exécutif aux côtés d’Abrams, Ben Stephenson, Vince Calandra, King et Liz Glotzer. château de Pierre est venu de Bad Robot Productions d’Abrams en association avec Warner Bros Television.

Une chose à noter est que château de Pierre est ce producteur Warner Bros.TV qui a tourné son attention vers la fourniture de contenu pour HBO Max récemment lancé. Cependant, il y a des rapports de date limite qu’il n’y a pas de plans pour château de Pierre pour continuer pour une troisième saison sur HBO Max.

Avec ça, château de Pierre rejoint le grand nombre d’autres titres annulés à Hulu, notamment High Fidelity, Harlots, Future Man et Runaways, et bien d’autres qui ont été supprimés au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cependant, tout espoir n’est pas perdu pour les fans de King – l’auteur constate un regain d’intérêt pour ses œuvres, en particulier à la télévision. HBO Max a commandé Négliger, une série inspirée de Le brillant, tandis que CBS All Access s’apprête à lancer une série limitée basée sur Le stand.

