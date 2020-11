Star Trek: Discovery s’attaque enfin au traumatisme de son équipage

Star Trek s’est toujours efforcé de représenter un avenir plus prometteur et plus sain pour notre société. Cependant, parce qu’il est fait dans notre présent, avec toutes ses forces et ses luttes, il n’a pas toujours fait le meilleur travail pour décrire la maladie mentale ou comment un futur utopique pourrait la contextualiser. (Désolé, conseiller Troi. Vous avez essayé.) Au fur et à mesure que la culture contemporaine s’améliore pour discuter et déstigmatiser la maladie mentale, nos histoires (et vice versa) font de même, ce qui donne Star Trek: Découverte un avantage potentiel. Si ce clip exclusif du tout nouvel épisode de demain en est une indication, la série l’utilise enfin…

«Forget Me Not», le quatrième épisode de la saison, voit Burnham et Adira rendre visite au monde natal de Trill pour tenter de déverrouiller les souvenirs d’Adira et les souvenirs de leurs symbiotes Trill. Mais, tout d’abord, Hugh doit donner à Michael des conseils amicaux en matière de santé mentale, notamment sur le sujet de la «croissance post-traumatique». Selon la théorie, telle que décrite par Hugh, «certains événements de la vie… peuvent nous inciter à évoluer, à vivre nos vies d’une manière différente. Michael est au milieu de ce processus suite à l’expérience traumatisante d’arriver dans le futur totalement seul, et maintenant Adira est sur le point de suivre son propre chemin de croissance post-traumatique alors qu’ils recherchent des réponses sur leur symbiote Trill. Découvrez ci-dessous l’extrait exclusif de la conversation de Hugh et Michael …

C’est à la fois fascinant et inspirant à voir Star Trek: Découverte se pencher sur l’importance de la santé mentale et les effets des traumatismes dans cette troisième saison. Cet équipage a traversé beaucoup de choses (et c’était avant ils ont sauté dans le temps en laissant tout et tout le monde qu’ils connaissaient derrière) mais la série n’a pas toujours été la meilleure pour a) montrer les conséquences de ce traumatisme ou b) avoir Hugh et d’autres professionnels de la santé à bord du Discovery pour résoudre le ce qui serait nécessaire pour un navire fonctionnel. D’après l’apparence de ce clip et l’inquiétude de Hugh, cela pourrait être sur le point de changer.

Dans le clip, Hugh diagnostique également Michael comme un «accumulateur de responsabilités», ce qui est une façon très aimante de dire à Michael qu’elle s’attaque aux problèmes du monde qui l’entoure sans s’assurer de prendre soin d’elle-même – une description qui convient à bien des gens. Un protagoniste de la télévision et de nombreux êtres humains réels. Cela conduit à la folie. À voir Star Trek: Découverte appeler doucement son personnage central de cette manière est assez cool, surtout si la série continue à décrire les conséquences du traumatisme pour Michael et d’autres personnages après cette scène et cet épisode. Star Trek est un drame de science-fiction qui engage de grandes idées. Parfois, cela signifie explorer le concept de ce que signifie être humain et parfois cela signifie se demander comment le traumatisme, tant individuel que collectif, nous change.

