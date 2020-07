Brays Efe dénonce que les salles d’exposition n’ont guère de vêtements de leur taille et énumère les situations inconfortables

Brays Efe a explosé contre quelque chose qui lui fait bouillir le sang depuis plusieurs années maintenant: chaque fois qu’il promeut un projet où il y a une séance photo, il est le seul de ses camarades de classe à ne pas avoir plusieurs vêtements à choisir parce que, lui disent-ils, ils ne trouvent pas de vêtements de sa taille. Et cela ne s’est pas produit qu’une seule fois, mais c’est quelque chose d’habituel comme cela a été dit dans un fil Twitter.

Brays Efe

L’acteur a commenté différents événements en donnant toutes sortes de détails, et a commencé à se souvenir que «le Haarper’s Bazaar en juin (je crois) 2018 faisant la promo pour ‘Paquita Salas’ était le premier magazine dont je suis sorti que je n’ai pas acheté. Un moche Une autre expérience. Personne ne le remarque, mais rien n’a été ma taille. Cela ne l’a jamais été, sauf pour d’honorables exceptions », commence-t-il à compter. Le cas suivant qui compte s’est passé dans Vogue: « Une veste ouverte, car elle ne ferme pas. Ou le seul pantalon qui me va. » Rappelez-vous également que dans une session pour S Moda « rJ’ai omis le pantalon Gucci pour la couverture Icon et je sors dans mon jean quotidien«

Et c’est que lorsque vous prenez des photos promotionnelles, vous répétez toujours une histoire similaire. «Là où mes collègues ont des options, je trouve généralement un cintre avec mes vêtements», regrette Efe, qui a plus d’exemples à continuer d’exposer. « Cette année, j’ai fait du théâtre à Lara, un livre avec Planeta, une série HBO et la première d’un film sur Netflix avec Javier Rey et Verónica Echegui. Ce dimanche nous faisons quelques photos les trois, de promotion, et hier soir le styliste m’a écrit en disant qu’il n’avait pas trouvé de pantalon«

« Si je demande mon propre styliste, je ressemble à une diva »

«Je suppose que la précarité du métier de styliste et le peu de temps provoquent certaines de ces situations», comprend l’acteur conscient de la situation: «Je sais, je n’ai pas de taille de showroom. Mais c’est ça, non? Combien? Dois-je attendre plus longtemps avant de pouvoir exiger des autres la qualité que j’offre dans mon travail? » C’est pourquoi ce qui suit est proposé: «Si je demande mon propre styliste, je ressemble à une diva qui en demande trop. Bien sûr, j’ai honte et non, il y a des problèmes plus importants dans le monde. Je sais. »Fatigué de cette histoire qui se répète encore et encore, Bray Efe termine son fil Twitter avec le message suivant:« À ce styliste, j’ai répondu que si vous n’avez pas trouvé de pantalon, ne vous inquiétez pas. Que je sors en short. «