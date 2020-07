10 moments de films de science-fiction qui ont énervé les fans

La science-fiction a la capacité d’impressionner le public d’une manière qui ne ressemble à aucune autre dans le monde du divertissement. Repoussant les limites de l’imagination d’un public, il peut produire certains des moments les plus fascinants et évoquer les personnages les plus colorés jamais vus sur grand écran.

Il y a eu d’innombrables films de science-fiction emblématiques sortis au fil des ans, et même la plupart des exemples qui ne sont pas exactement apparus sur cette liste particulière appartiennent toujours à des franchises qui ont eu bien plus raison que tort.

Néanmoins, il y a encore d’innombrables moments qui ont complètement déchiré le livre, supprimé la formule et servi quelque chose qui a laissé un goût pourri dans la bouche des fans. Rien n’est jamais parfait bien sûr, mais trop souvent, on a l’impression que les films se mettent en quatre pour prendre des décisions qui, selon eux, déclencheront une réaction juste pour rester pertinents, sans se soucier de la tradition et de l’histoire derrière une communauté et ses films.

Ainsi, de tuer des personnages bien-aimés et de détruire leur héritage, de jeter des objets qui sont devenus des symboles pour une communauté, à littéralement n’importe quoi du film Predator 2018, voici notre point de vue sur 10 moments de films de science-fiction qui ont vraiment énervé les fans.