Brad Hogg dit que Ben Stokes, Eoin Morgan, Babar Azam les gros canons que Cricket Australia doit viser

L’ancien héros culte de la Big Bash League, Brad Hogg, souhaite que Ben Stokes, Eoin Morgan et Babar Azam soient attirés de nouveau par la compétition et dit que Cricket Australia doit être plus sérieux pour attirer les talents des blockbusters.

Alors que l’ancien bras gauche spinner de Perth Scorchers et de Melbourne Renegades n’aime pas voir les talents étrangers voler les places d’armes locales à la hausse, il dit que certains clubs manquent de profondeur et ont besoin d’un coup de pouce.

Brendon McCullum, Jacques Kallis, AB de Villiers, Dale Steyn, Andrew Flintoff, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene et Muttiah Muralitharan font partie des stars internationales du BBL d’antan.

Mais Mohammad Nabi, Jonny Bairstow, Jason Holder et Imran Tahir sont les seuls joueurs étrangers inscrits pour BBL10 à avoir disputé 150 matchs internationaux ou plus, avec Tom Banton, Lewis Gregory, Danny Briggs et Zahir Khan parmi les autres.

Mohammad Nabi (Getty)

Hogg dit que Cricket Australia doit mettre les gros canons sur son radar.

« Ben Stokes, Eoin Morgan et Babar Azam seraient tous énormes pour le Big Bash, donc ce sont les joueurs que Cricket Australia doit chasser », a déclaré Hogg à Wide World of Sports.

«Il s’agit de se faire des fesses sur les sièges, de coller les globes oculaires à la télévision et d’intéresser les gens à ce qui se passe dans le Big Bash – et ce sont les types de joueurs qui sont parfaits pour cela.

« Chris Gayle est un joueur qui était ici et qui attire les gens aux matchs avec ce qu’il fait et dit sur et hors du terrain. Kevin Pietersen en est un autre: un vainqueur de match sur le terrain qui est également très disposé dans son commentaire . «

Les Scorchers, que Hogg a représentés dans BBL02, BBL03 et BBL04, sont un club qui, selon le double vainqueur de la Coupe du monde ODI, possède un complément de talents australiens qui mérite d’être priorisé.

Mais il dit que Stokes, Morgan et Azam seraient des victoires massives pour les tenues en difficulté.

Babar Azam (AAP)

« Je n’aime pas que les grandes stars d’outre-mer arrivent dans des clubs pleins de talents locaux à la hausse, comme les Scorchers qui ont environ sept représentants potentiels de l’Australie en lice pour trois positions dans la formation des frappeurs », a déclaré Hogg.

« Mais la profondeur de certains autres clubs est vraiment mise à l’épreuve et pourrait vraiment faire avec des noms internationaux plus grands que ce que nous voyons. »

Hogg a également pesé dans le débat entourant les trois nouvelles règles récemment introduites dans le BBL: le Power Surge, le X-Factor et le Bash Boost.

« Quiconque est nouveau dans le jeu n’aura pas la moindre idée du fonctionnement des nouvelles règles », a déclaré Hogg.

«Le cricket est déjà un jeu complexe tel qu’il est et les nouvelles règles sont inutiles et brouillent vraiment les choses.

« J’aime l’idée d’obtenir un point bonus si vous gagnez avec une certaine marge dans les guichets ou les courses, mais donner à une équipe un point bonus pour être sur la bonne voie à mi-chemin de la course-poursuite est déroutant et loin d’être significatif. »