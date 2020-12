Doctor Who: Pourquoi une «  Fam  » plus petite est bonne pour le spectacle

Vous ne pouvez pas vraiment dire la même chose pour Yaz, Graham et Ryan, dont aucun n’a eu d’épisode – ou une véritable aventure en solo – depuis son arrivée à l’émission en 2018. Vous pouvez en partie blâmer le format de l’émission pour cela: retour à l’époque de Tennant et Tate, il y aurait 13 épisodes par saison, et Russell T.Davies a dû faire preuve de créativité pour les entasser tous dans un calendrier de tournage humainement possible (d’où les one-handers, qui seraient tournés en même temps) ; alors que maintenant, nous avons 10 épisodes par saison (et l’année prochaine, à cause de Covid-19, seulement huit), et Chibnall a entassé tout le gang dans chacun d’eux.

Mais avec la «fam» réduite de quatre à deux, après «Révolution des Daleks», espérons-le, nous pourrions voir un retour des deux mains. Et peut-être à une main d’un coup. N’oublions pas que Peter Capaldi, pas plus tard qu’en 2017, courait seul autour de ce château spatial.

Je me contenterais cependant de deux mains: des aventures où le Doc et Yaz se présentent quelque part, travaillent dans la pièce, interagissent avec les habitants et commencent à assembler les pièces du puzzle. Vous pouvez avoir une intrigue A pour le Doc et une intrigue B pour Yaz, ou vous pouvez même les garder ensemble tout au long et vous en tenir à une ligne narrative.

Comparez cela aux deux dernières saisons: Chibnall a généralement divisé la « famille » en au moins deux équipes par épisode, et leur donner à chacun quelque chose à faire a abouti à des parcelles A, des parcelles B, des parcelles C et parfois même D -plots luttant pour la concentration.

C’est, je dirais, pourquoi la série a récemment eu recours si souvent à des solutions rapides, qui ne servent qu’à nous rappeler la vie personnelle d’un personnage (Ryan passant quelques secondes avec un ballon de basket ou Graham passant quelques secondes à pleurer). que de plonger profondément – parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de minutes dans un épisode pour rendre justice à tout cela. Mais avec certaines de ces intrigues partielles avec Walsh et Cole, Chibnall aura libéré du temps et de l’espace pour raconter différentes sortes d’histoires.

Les étoiles invitées pourraient avoir plus de chances de briller