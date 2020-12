Un double prêt comme solution possible

Joshua Zirkzee et Leon Dajaku (tous deux âgés de 19 ans) ont fait leurs premières apparitions dans l’équipe professionnelle du FC Bayern Munich la saison dernière, mais ils stagnent actuellement. Une solution possible serait un double prêt au 1. FC Köln intéressé.

C’était juste avant Noël 2019 lorsque l’attaquant Joshua Zirkzee n’est pas devenu célèbre. Lors des matchs de Bundesliga contre le SC Freiburg et le VfL Wolfsburg, son FC Bayern Munich était dans une situation désespérée, peu avant la fin, c’était un match nul. L’entraîneur Hansi Flick a aidé le joueur de 18 ans à ses premières apparitions professionnelles – et il l’a remercié avec deux buts gagnés tardivement.

Le polyvalent offensif Leon Dajaku, qui a joué pour son ancien club le VfB Stuttgart en Bundesliga à l’âge de 17 ans, a également fait ses débuts pour les professionnels du Bayern contre Wolfsburg. Dans la seconde moitié de la saison, les deux étaient dans l’équipe professionnelle à quelques reprises et ont également récolté quelques minutes de jeu, Zirkzee a même marqué deux buts.

La prochaine étape tant citée n’a pas été franchie cette saison: avec les engagements de Leroy Sane, Douglas Costa et Eric Maxim Choupo-Moting, la concurrence à l’offensive s’est considérablement intensifiée.

De plus, avec le seul Jamal Musiala âgé de 17 ans, un autre talent a dépassé Zirkzee et Dajaku dans le classement interne.

Zirkzee et Dajaku: la situation actuelle au Bayern

Dajaku n’a joué que pour les pros lors de la victoire 3-0 de la Coupe DFB contre le 1. FC Düren cette saison, alors qu’un certain nombre de joueurs étaient absents en raison de matches internationaux. Sinon, il est actif en 3e division pour l’équipe réserve. Principalement utilisé comme ailier gauche, il a enregistré trois buts et une passe en onze matchs. Pour Zirkzee, il suffisait avec les professionnels de quelques places en équipe et de trois apparitions.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante pour les deux, ils veulent plus – plus de pratique de match et à un niveau plus élevé. « Il est important que je joue des matchs complets », a déclaré Zirkzee l’autre jour dans le quotidien néerlandais. Dagblad Algemeen. « Si je peux me changer en prêt pendant les vacances d’hiver, cela pourrait être une option. »

Le FC Bayern et le 1. FC Köln discutent de prêts

1. Le FC Köln était intéressé par un prêt Zirkzee dès l’été, mais à ce moment-là, un changement a échoué car le FC Bayern n’a pas approuvé leur offensive de transfert ultérieure. « Ce n’était pas le bon moment. L’avant-dernier jour, il était trop tard pour nous », a déclaré le dernier directeur sportif de Cologne, Horst Heldt.

Selon les rapports, Cologne prévoit une deuxième tentative en hiver – et envisage également un prêt de Dajaku. Selon les informations de SPOX et Goal, des pourparlers ont déjà eu lieu entre les deux clubs.

En été, les équipes de première et deuxième division anglaise et italienne ont un intérêt particulier pour le Dajaku. Les représentants des joueurs se sont même rendus en Angleterre pour des entretiens en septembre, mais un changement a finalement échoué: alors que les clubs intéressés visaient un engagement ferme, Dajaku préfère un prêt. Son objectif est toujours de s’affirmer au FC Bayern sur le long terme.

1. Le FC Köln a besoin de renforts offensifs

Le tableau-15. Cologne pourrait être un choix judicieux – car il y a actuellement un besoin urgent de renforts pour le département offensif. En neuf matchs de Bundesliga à ce jour, l’équipe de l’entraîneur Markus Gisdol n’a marqué que dix buts, le troisième moins de buts de la ligue après Arminia Bielefeld et le FC Schalke 04 (six chacun).

Avec Anthony Modeste, Sebastian Andersson et Florian Kainz, trois joueurs offensifs importants sont actuellement blessés. Les nouveaux venus de l’été Dimitrios Limnios (pour 3,3 millions d’euros du PAOK Salonique) et Tolu Arokodare (prêté par le letton Valmieras FK) n’ont pas encore convaincu et n’ont pas encore enregistré un seul point de buteur.

Selon les rapports, l’Effzeh n’est pas seulement à la recherche de jeunes talents pour rendre son offensive édentée plus vive. Comme Ciel a rapporté que le premier contact avait été établi dans la ville cathédrale avec Vedad Ibisevic (36 ans), qui était tombé en disgrâce au FC Schalke 04. Son contrat sera résilié à Gelsenkirchen après des différends avec l’entraîneur adjoint Naldo le 31 décembre 2020.