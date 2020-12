Alcatraz sera-t-il dans la première saison de Black Ops Cold War? Carte d’appel et icône Nuke fuites – .

Activision

Black Ops Cold War est le dernier épisode de la série interminable Call of Duty, et le dernier patch a permis aux armes de progresser plus rapidement. Bien que l’accueil du jeu ait été mitigé parmi les fans, la quasi-totalité de la communauté est enthousiasmée par la saison 1 avec Warzone. Certaines personnes ont demandé si Alcatraz serait dans Warzone x Black Ops Cold War Season One, et vous trouverez ici la carte d’appel Alcatraz et l’icône Nuke qui ont fui.

Certains fans se demandent quand commence la saison 7 de Modern Warfare, mais cela ne se produit pas parce que la bataille royale gratuite recommence essentiellement avec le dernier épisode de Call of Duty en décembre. L’artiste VFX multijoueur principal d’Infinity Ward a suggéré que plus de contenu arriverait dans Modern Warfare, mais il n’a pas été en mesure de s’engager sur le nom officiel de tout contenu futur.

Mais, de retour à Warzone et Black Ops Cold War Season One, vous trouverez ci-dessous la carte d’appel Alcatraz qui a fui, ainsi qu’une icône Nuke.

Warzone Alcatraz fuite

Une autre fuite suggère qu’Alcatraz arrive dans Warzone et Black Ops Cold War.

La dernière fuite pour Alcatraz dans Warzone et Black Ops Cold War provient d’une carte d’appel publiée sur Twitter.

Les murmures sur le mode à venir dans le dernier épisode de Call of Duty et la bataille royale gratuite n’ont rien de nouveau, car ils ont commencé dès septembre.

Selon Dexerto, les dataminers auraient trouvé des noms d’emplacements sur la carte Alcatraz Blackout trouvés dans les fichiers de Warzone.

Alcatraz sera-t-il dans la première saison de Black Ops Cold War?

Certains fans de Call of Duty pensent qu’Alcatraz sera dans Warzone et Black Ops Cold War Season One.

Ces fans pensent qu’Alcatraz sera dans la saison 1 de Black Ops Cold War grâce à des fuites ainsi que parce que la nouvelle carte Warzone ne se produirait pas avant mars 2021.

Cela suggère que l’icône Nuke qui a fui préfigure un événement qui ne se produira pas avant l’année prochaine.

Pendant ce temps, Alcatraz devrait être l’événement Rebirth Island pour Warzone et Black Ops Cold War Saison 1 que beaucoup de gens anticipent.

Rien de ce qui précède n’est officiel, mais la bonne nouvelle est qu’il n’y a pas longtemps à attendre pour le savoir alors que la première saison commence le 10 décembre.

