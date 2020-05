BOOM! Offrir des cadeaux, des variantes, des rabais importants, plus pour les magasins de bandes dessinées lorsqu’ils peuvent reprendre leurs activités

Crédits: BOOM! Studios



Communiqué de presse

BOOM! Les studios ont annoncé aujourd’hui le nouveau PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN AUX DÉTAILLANTS DE DAY ONE, un plan inédit pour soutenir immédiatement les magasins de bandes dessinées et leurs communautés dans le monde entier. Chaque magasin de bandes dessinées aura son propre «premier jour» – la date à laquelle il rouvrira ses portes à ses communautés et s’engagera avec de nouveaux clients. BOOM! Les studios se sont engagés à fournir à leurs partenaires détaillants des informations claires à l’avance pour aider chaque librairie de bandes dessinées à réussir son premier jour. Dans cet esprit, le programme révolutionnaire de BOOM! Les studios ont été annoncés en même temps que le nouveau calendrier de sortie des bandes dessinées de l’éditeur primé à partir du 20 mai (un calendrier de sortie complet jusqu’à la fin juin peut être trouvé ici).

« Nous savons que les magasins de bandes dessinées rouvriront bientôt leurs portes selon le calendrier qui leur convient, alors notre PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN AUX DÉTAILLANTS DU JOUR UN est conçu pour fournir à chacun tout ce dont ils ont besoin pour que ce premier jour soit incroyablement réussi », a déclaré Filip Sablik, Président de l’édition et du marketing, BOOM! Studios. «Ce nouveau programme permet aux détaillants non seulement de recevoir les nouvelles bandes dessinées dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités chaque semaine à partir du 20 mai, mais aussi de les armer pour s’approvisionner en livres dès maintenant avant leur premier jour au meilleur de l’industrie niveaux de remise sans aucun risque et commencer à générer des revenus avant leur réouverture. «

Le PROGRAMME DAY ONE RETAILER SUPPORT SERVICES offre aux boutiques de bandes dessinées une gamme inégalée de remises, de possibilités de retour et d’outils de vente, y compris des extensions et des extensions des avantages annoncés précédemment, dans le cadre de leur engagement à faire en sorte que les boutiques de bandes dessinées restent une partie florissante de chaque communauté:

– Retour complet jusqu’en août: BOOM! Les studios étendront le meilleur programme de rentabilité de l’industrie, le BOOM! Garantie, en rendant tous les articles expédiés entre le 20 mai et le 26 août entièrement remboursables par affidavit afin de permettre aux détaillants de commander en toute confiance. Tout détaillant qui n’est pas déjà inscrit au BOOM! La garantie peut s’inscrire gratuitement ici.

– Ensemble-cadeau de couverture de variante rare: BOOM! Les studios offriront aux détaillants une injection directe d’argent en fournissant gratuitement des couvertures de variantes rares et populaires précédemment publiées aux comptes Diamond éligibles en juin. Ces cadeaux permettront aux détaillants de générer gratuitement des revenus et des promotions supplémentaires. Pour les détaillants qui ne vendent pas normalement des variantes de couvertures à un prix plus élevé, celles-ci peuvent être utilisées pour récompenser les abonnés fidèles à tirette ou pour encourager davantage l’engagement des clients en tant que prix ou en achetant des récompenses.

– Couvertures de variantes mensuelles 1 par magasin: BOOM! Les studios proposeront chaque mois jusqu’à décembre 2020 une nouvelle variante 1 magasin par mois, non annoncée, gratuitement aux comptes Diamond éligibles. Ce programme commencera par une nouvelle variante de 1 magasin pour en juin.

– Remises en profondeur sur les OGN et les collections: BOOM! Les studios offrent un rabais supplémentaire de 15% sur les OGN et les collections via Simon & Schuster, qui sont entièrement remboursables. Cela couvre toutes les versions jusqu’en avril 2020 et est en vigueur jusqu’au 15 mai, marquant le niveau de remise le plus élevé de tous les éditeurs de romans graphiques pour les comptes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

– Veuillez noter: pour les comptes distribués par Simon & Schuster UK, tout enregistrement de compte recevra le même rabais sur son OGN & Collections. BOOM! Studios étend ses remises promotionnelles à TOUS les comptes Simon & Schuster UK, et les comptes UK existants doivent vérifier auprès de leurs représentants commerciaux les offres disponibles.

– Réductions importantes sur les titres les plus vendus: à partir du 27 avril et jusqu’au 11 mai, sélectionnez BOOM le plus vendu! Les titres de liste d’attente des studios bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 25% pour encourager l’approvisionnement en titres clés en préparation des clients qui reviennent dans vos magasins. Cela inclut des versions récentes telles que All My Friends Are Ghosts et Something is Killing the Children ainsi que des séries populaires comme Fence et Jim Henson’s Power of the Dark Crystal.

– Opportunités de vente d’affiliation: BOOM! Studios est le premier éditeur de bandes dessinées et de romans graphiques à travailler avec Simon & Schuster, Ingram et Bookshop.org pour offrir aux détaillants de bandes dessinées de nouvelles opportunités de vente d’affiliation. Ces opportunités permettent aux détaillants de générer des revenus supplémentaires grâce à des opportunités de vente en ligne même lorsqu’ils ne sont pas en mesure de rouvrir leurs portes pour leur nouveau Day One. Une fois les magasins ouverts, ils peuvent réduire leur exposition aux stocks en offrant une plus large sélection de romans graphiques et de collections à leurs communautés.

– Outils de support pour les détaillants: BOOM! Les studios continueront leurs communications hebdomadaires avec les détaillants chaque semaine avec des informations sur les outils dont ils pourront bénéficier, comme les librairies via Simon & Schuster, l’ABA (American Booksellers Association) et plus encore.

– Promotion payée #BoostYourLCS: BOOM! Les studios augmenteront la publicité et la promotion ciblées autour des boutiques de bandes dessinées, et en particulier les magasins phares offrant des services sécurisés (comme les options de bordure de rue et de vente par correspondance), en utilisant le hashtag #BoostYourLCS pour atteindre plus de 361 000 fans dans le monde. Une liste complète de BOOM! Les détaillants de garantie et de service sécurisé (avec des mises à jour régulières) peuvent être trouvés ici.

– Variante Diamond Summit: BOOM! Les studios livreront en juin notre couverture de variante de détaillant Diamond Summit promise gratuitement pour Faithless II # 1 à tous les magasins éligibles afin que les détaillants ne manquent pas cette nouvelle série à lire absolument.

– Possibilités de variantes de convention exclusives: BOOM! Les studios proposeront des couvertures de variantes sélectionnées et d’autres articles précédemment prévus pour les conventions de 2020 directement aux détaillants via Diamond, tant que les stocks dureront. Puisque les fans ne peuvent pas aller aux conventions, nous apportons les conventions aux fans!

Distributeurs Diamond Comic et BOOM! Les studios partageront plus d’informations directement avec les détaillants dès qu’ils seront finalisés pour indiquer clairement comment bénéficier des avantages du PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN AUX DÉTAILLANTS DU JOUR 1.

Pour des nouvelles continues sur le PROGRAMME DE SERVICES DE SOUTIEN AUX DÉTAILLANTS DU JOUR 1, restez à l’écoute sur www.boom-studios.com et suivez @boomstudios sur Twitter.