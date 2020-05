EGX Rezzed 2020 a été officiellement annulé cette semaine

Après avoir promis aux fans de poursuivre leurs projets pour un événement en juillet, EGX Rezzed 2020 a été officiellement annulé. Reed POP a annoncé aujourd’hui sur le site Web de la convention qu’ils ne tiendraient pas leur événement du 2 au 4 juillet au Tobacco Dock à Londres. L’idée de le tenir était déjà un objectif noble quand ils ont fait l’annonce originale le mois dernier au milieu de l’épidémie de coronavirus. Il semble maintenant que la crise sanitaire mondiale actuelle les a mis dans une position où ils ne peuvent pas aller de l’avant avec leurs plans. Vous pouvez lire l’intégralité de la déclaration ci-dessous, y compris comment obtenir des remboursements sur les billets.

Les effets, réels et projetés, du coronavirus deviennent évidents dans tous les aspects de notre vie ici au Royaume-Uni et dans le monde, de nombreux exposants et créateurs étant confrontés à des restrictions de voyage et à des mesures de quarantaine. Après de longues discussions avec toutes les autorités de santé publique compétentes, locales et nationales, et avec nos partenaires Rezzed, nous avons pris la décision de ne pas poursuivre l’événement de cette année. Nous remercions tous ceux qui se sont préparés à offrir ce qui promet d’être un événement fantastique au cours de la dernière année, présentant le meilleur du jeu indépendant à l’incroyable communauté Rezzed.

Notre événement phare EGX est actuellement prévu pour se dérouler du 17 au 20 septembre 2020 et tous les billets Rezzed ont été automatiquement mis à niveau vers cet événement de septembre. Les détenteurs de billets Rezzed ont droit à un remboursement complet s’ils le souhaitent, et ont simplement besoin d’un e-mail egx.helpline@reedexpo.co.uk avec leur numéro de commande et notre équipe du service client traitera leur remboursement. Nous sommes incroyablement déçus de ne pas vous voir cette année à Rezzed, mais nous prévoyons déjà que EGX Rezzed reviendra, mieux que jamais, en 2021. Pour l’instant, prenez garde, restez en sécurité et continuez à jouer l’étrange, farfelu et merveilleux des jeux indépendants qui aident à faire de Rezzed ce qu’il est.