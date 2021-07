Blood Red Sky 2 : Y aura-t-il une suite au film Netflix Blood Red Sky ?

Le thriller d’action d’horreur d’origine allemande de Netflix, Blood Red Sky, se présente comme un nouveau concept brillamment exécuté. En plus d’être un thriller à la tension ahurissante, le film est aussi un voyage assez émouvant en soi. Mêlant fantaisie et réalisme, l’histoire est centrée sur la mère célibataire Nadja et son fils Elias, dont la fuite vers New York vire au cauchemar diabolique. Nadja souffre d’une mystérieuse maladie qui l’oblige à prendre des médicaments contre la leucémie. Mais lorsqu’un groupe de pirates de l’air s’empare de leur vol Transatlantic 473, Nadja se déchaîne. La situation dégénère trop vite et trop tôt, et l’histoire revient sur la piste d’atterrissage indiquée au début pour un final viscéralement explosif.

Lors de sa sortie sur la populaire plate-forme de streaming, le film de Peter Thorwarth a obtenu un large soutien des fans et des critiques élogieuses en raison de son mélange intrigant de genres et de son récit inquiétant qui maintient le public accroché. Cependant, après la finale choquante du film original, les fans envisagent déjà les perspectives d’une suite. Dans ce cas, vous pouvez compter sur nous.

Date de sortie de la suite Blood Red Sky 2

Blood Red Sky est sorti le 23 juillet 2021 dans le monde entier sur Netflix. Le film réserve beaucoup de surprises dans sa durée gérable de deux heures. Considérons maintenant les perspectives d’une suite.

Le film original était un projet passionné pour le réalisateur et co-scénariste Peter Thorwarth, qui a lui-même conçu l’idée du film à partir d’une expérience de pensée lors d’un vol transatlantique. Il y avait beaucoup d’obstacles dans la production, et le réalisateur n’a passé que 16 ans à faire financer son projet. Interrogé sur les perspectives d’une suite dans une interview avec Daily Dead, Thorwarth a déclaré:

“Peut-être que quelqu’un d’autre peut diriger le suivi, car une fois que je l’ai fait, je suis toujours à la recherche du prochain défi.”

Pendant ce temps, le réalisateur est passé à son prochain projet, un drame médiéval avec une pincée d’humour noir. Mais cela ne devrait pas suffire à dissuader les fans de s’enraciner pour la suite.

Après sa sortie, le film a été bien accueilli par les critiques et les fans en raison de son nouveau concept et de sa direction énergique. En conséquence, le film a atteint la liste des 10 meilleurs de la plate-forme la semaine de sa première. L’histoire d’horreur convaincante a unanimement influencé le public et il n’y avait pas beaucoup de polarités dans la réception. Et puisque l’horreur est un genre connu pour ses suites et ses spin-offs (Resident Evil en est le parfait exemple), il serait dans l’intérêt de Netflix de donner son feu vert à une suite. D’après l’histoire, il y a encore de la place pour une exploration plus approfondie car nous ne pouvons pas être sûrs que tous les vampires soient morts à la fin du film. L’explosion marque apparemment la fin de la horde de vampires, mais les morts-vivants ne peuvent pas être assaillis trop facilement. Il reste une possibilité qu’un vampire s’éloigne du radar de l’armée, et la suite pourrait s’appuyer sur cette possibilité.

Cependant, le service de streaming populaire n’a pas encore annoncé une deuxième aventure de la possible franchise de thriller d’horreur. Si la suite est annoncée d’ici fin 2021, le scénario demanderait encore un peu de temps. Si le scénario est finalisé au début de 2022, l’équipe peut spéculer reprendre la production en 2022. Le film original n’utilise pas beaucoup de CGI et, par conséquent, la corvée de post-production de la suite potentielle ne devrait pas non plus prendre trop de temps. Donc, si la production de la suite reprend à tout moment en 2022, nous pouvons nous attendre à ce que la suite de Blood Red Sky soit diffusée en avant-première en 2023 ou plus tard.