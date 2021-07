How To Sell Drugs Online (Fast) saison 3 : à quoi s’attendre des six nouveaux épisodes sur Netflix ?

Qui aurait pu imaginer une seconde qu’un simple et jeune lycéen réussirait à diriger le plus grand commerce de drogue en ligne ? Eh bien, c’est justement l’histoire que nous raconte la série comédie allemande intitulée « How To Sell Drugs Online (Fast) » sortie sur Netflix en 2019. Ayant été créé et réalisé par Philipp Käßbohrer et Matthias Murmann, le titre est très vite devenu très célèbre, ce qui a évidemment amené la plateforme de streaming américain à produire une suite en 2020. Et aujourd’hui le 27 juillet, les fans de la série pourront enfin découvrir la suite des aventures de Moritz Zimmermann et de l’équipe de MyDrugs, car Netflix va sortir la saison 3. Nous avons donc décidé de faire un petit tour d’horizon sur tout ce qu’il faut savoir sur la série avant d’attaquer les six nouveaux épisodes.

« How To Sell Drugs Online (Fast) », ça parle de quoi ?

Si vous n’avez jamais entendu parler de cette série alors que vous êtes du genre à aimer la comédie, il n’est pas encore trop tard puisque les précédentes saisons de la série sont encore disponibles sur Netflix. Sinon, pour vous faire un résumé de ce que « How To Sell Drugs Online (Fast) » raconte, il faut d’abord savoir que le scénario a été inspiré de l’histoire vraie de Maximilian S, qui s’est produite à Leipzig en 2015. Mais, contrairement à cette histoire, la série de Netflix se déroule quant à elle dans la ville fictive de Rinseln, en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, en Allemagne. C’est là que nous allons suivre deux lycéens, considérés par les autres comme des losers, Moritz Zimmermann et son ami Lenny Sander.

Malgré cela, les deux garçons tentent tant bien que mal de se faire une place au lycée, mais les choses vont devenir compliquées lorsque la copine de Moritz le largue pour sortir avec un dealer de drogue. Toujours amoureux de cette dernière, il se demande comment faire pour la reconquérir. C’est alors que lui vient l’idée de vendre de meilleures drogues que son rival. Avec l’aide de son ami, ils se lancent alors dans l’aventure qui va vite dégénérer lorsque leur petit commerce devient célèbre. Désormais à la tête du plus gros site de vente en ligne de drogues, les deux amis doivent maintenant faire face aux nombreuses difficultés que rencontre n’importe quel trafiquant comme la satisfaction de la demande, le contrôle de la qualité des produits, mais surtout et c’est le plus important, ne pas se faire prendre. Tout cela avec beaucoup d’humour.

À quoi faut-il nous attendre dans la saison 3 ?

Après deux saisons à succès, la série revient donc avec une troisième qui promet d’être encore plus passionnante que les précédentes. En effet, dans les derniers épisodes de la saison 2, Moritz Zimmermann s’est malheureusement retrouvé dans de beaux draps et a dû faire face aux conséquences de ses actes. Son empire grandit très rapidement, mais également son égo. Le jeune homme commence aussi à avoir du mal à gérer sa vie d’étudiant en même temps que son commerce caché de drogue en ligne.

Pendant ce temps, Kira, Dan et Lenny ont monté ensemble un plan pour mettre fin à MyDrugs et ainsi voler les clients du site. Ayant besoin de beaucoup d’argent pour sa thérapie, Lenny décide d’utiliser un killswitch pour désactiver les bitcoins du site, effacer les serveurs, la liste des clients, les données des utilisateurs, etc. Cette saison s’est finalement terminée avec une scène montrant Mo parlant à une équipe de documentaires en prison. Ce qui nous ramène maintenant à la saison 3 de « How To Sell Drugs Online (Fast) », dans laquelle nous retrouverons Moritz dans une situation très délicate après la désactivation de MyDrugs.

Évidemment, il va s’atteler à la reconstruction du site, mais en parallèle, il doit aussi faire face à la pression du cartel néerlandais qui commence à peser de plus en plus lourd sur ses épaules et sa solitude après sa brouille avec Lenny et Daniel. En parlant de ces deux-là, après avoir détruit MyDrugs, ils montent leur propre commerce, cependant, tout s’écroule après une dispute.

Toute la bande devra pourtant mettre de côté leurs différends lorsque la santé de Lenny flanche à cause de son cancer. Ensemble, ils vont devoir trouver les fonds nécessaires à son traitement. Comment ils trouveront l’argent ? Et comment cette saison 3 va-t-elle finir ? Les réponses sont à découvrir sur Netflix.

Qui verra-t-on au casting de la troisième saison ?

Déjà, rassurez-vous, car aucun grand changement n’a été apporté au casting de cette troisième saison de « How To Sell Drugs Online (Fast) ». Nous retrouverons ainsi Maximilian Mundt dans le rôle de Moritz Zimmermann, Anna Lena Klenke dans le rôle de Lisa Novak, Danilo Kamperidis dans le rôle de Lenny Sander et Damian Hardung dans le rôle de Daniel Riffer. À leurs côtés, nous reverrons aussi Luna Baptiste Schaller (Gerda Schwerdfege), Roland Riebeling (Jens Zimmermann), Jolina Amely Trinks (Marie Zimmermann), Jonathan Frakes, Lena Urzendowsky (Milena ‘Kira’ Bechtholz) et Maren Kroymann (Doro Otto). Donc, si vous faites partie des grands fans de la série allemande et que vous l’avez suivi depuis ses débuts, rendez-vous sur Netflix pour découvrir la saison de « How To Sell Drugs Online (Fast) ».