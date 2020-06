Black Panther 2: date de sortie, casting, intrigue, bande-annonce confirmée

– – –

Mises à jour de Black Panther 2: Black Panther a non seulement remporté trois Oscars, mais a également été le premier film des Marvel Studios à remporter des Oscars. Et la meilleure nouvelle, c’est que merveille a confirmé Black Panther 2. Ce film a rapporté 1,3 milliard de dollars avec un budget de film de 200 millions. C’était en effet l’un des meilleurs et des plus réussis films de Marvel Avengers Franchise.

Les fans attendent désespérément la nouvelle suite de ce film. Récemment, après avoir vu la photo de Chadwick Boseman sur Instagram, les fans étaient inquiets pour sa santé car il avait l’air faible et sous-alimenté. C’est l’impact que le film a fait dans le monde des super-héros.

Quelle est la date de sortie de Black Panther 2?

La date de sortie de Black Panther n’a pas encore été révélée. De plus, en raison de la pandémie, le tournage n’est pas terminé. Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer que le film tombe bientôt.

Qui sera dans le casting?

Qui fait partie de la distribution de Black Panther 2?

Black Panther 2 espère attirer à nouveau la majorité des acteurs précédents, tels que Boseman comme Black Panther, Winston Duke comme M’Baku, Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira comme Okoye, Daniel Kaluuya comme W’Kabi, avec Angela Bassett comme Ramonda.

Des fuites ou des spoilers?

Il n’y a pratiquement aucun indice sur le film et son intrigue, toute prédiction et théorie des fans peuvent être un mauvais spoiler. Il est donc préférable d’attendre l’annonce des nouvelles officielles.

