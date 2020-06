Voici votre meilleur look pour le prochain Nissan Magnite!

Nissan a travaillé sur un SUV compact pour l’Inde qui devrait être lancé en septembre de cette année et voici votre meilleur aperçu du SUV à venir. Cela ne ressemble pas beaucoup à un Datsun?

Il a déjà été annoncé que Nissan allait bientôt lancer un nouveau SUV compact sur le marché indien, mais jusqu’à présent, le seul aperçu que nous avons eu sur ce SUV était à travers quelques teasers. Plus tôt cette année, Nissan nous a taquiné avec une image de la silhouette du prochain SUV compact avec la lettre «M» en toile de fond. Cela a finalement conduit à des rapports affirmant qu’il pourrait effectivement être appelé Nissan Magnite. La sous-marque de Nissan, Datsun, avait déposé une marque pour le même nom et, plus récemment, en mars 2020, Nissan avait également déposé le même nom.

Ceci est le meilleur look de tous les prochains SUV Nissan Magnite

Mis à part le nom, les teasers nous laissaient peu de place à l’imagination et il était en fait difficile de percevoir le design du prochain SUV compact. Récemment cependant, Nissan a laissé tomber une vidéo sur sa chaîne Youtube taquinant plusieurs nouveaux produits de sa gamme mondiale. Cela comprenait un nouveau successeur de la voiture de sport Nissan 370Z, mais il comportait également la Magnite à destination de l’Inde. Et pour la première fois, nous avons une image plus claire de ce à quoi pourrait ressembler le SUV compact.

Avec un certain nombre d’apparences ressemblant à Datsun, il devrait faire ses débuts en septembre de cette année.

Si vous vous souvenez de certains rapports antérieurs, Datsun était censé lancer un SUV compact en Inde, mais il a été inévitablement transféré à Nissan lorsque la société avait du mal à faire son analyse de rentabilisation en Inde. Un regard flou sur le style de ce SUV suggère en fait un langage de conception plus semblable à Datsun. Les phares antibrouillard LED distincts en forme de L et la calandre trapézoïdale ressemblent beaucoup à ce que nous avons récemment vu du lifting Datsun Redi-go. Nissan a également équipé le SUV de phares à LED pour un look plus premium.

Lisez aussi: Kia Seltos 2020 mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des prix révisés!

Une plaque de protection en faux argent est également légèrement reconnaissable dans le teaser. De profil, la prochaine Nissan Magnite ressemble beaucoup au Nissan Kicks avec sa position de type crossover. À l’arrière, le SUV à venir comportera une configuration de feux arrière à DEL divisée. Bien qu’il n’y ait pas encore d’images de l’intérieur de la Nissan Magnite, nous nous attendons à ce qu’il soit assez chargé en équipement. Certaines des fonctionnalités attendues incluent un système d’infodivertissement sur grand écran avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, une technologie de voiture connectée, un climatiseur, une caméra à 360 degrés et une entrée sans clé avec démarrage par bouton-poussoir.

Lisez aussi: Saviez-vous que Maruti Suzuki propose deux ensembles d’accessoires sur la Vitara Brezza?

Sous le capot, la Nissan Magnite sera propulsée par des moteurs familiers de la Renault Triber. Cela inclut le moteur à essence à trois cylindres de 1,0 L à aspiration naturelle de la Triber qui produit 69 ch. Il obtiendra également le moteur turbo de 1,0 L avec environ 100 ch qui devrait faire ses débuts sur la Triber très bientôt. Les deux moteurs seront accouplés à une boîte manuelle à 5 vitesses. Pendant ce temps, nous nous attendons à ce qu’une boîte de vitesses automatique sous forme de CVT soit exclusivement proposée uniquement sur les variantes turbo-essence. Le Nissan Magnite devrait arriver dans les salles d’exposition d’ici septembre de cette année et les rapports suggèrent qu’il sera à un prix très agressif, peut-être le moins cher du segment. Nissan mise également beaucoup sur cette voiture pour changer sa fortune dans le pays. La Nissan Magnite rivalisera avec des marques comme la Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport, Hyundai Venue et Mahindra XUV300.