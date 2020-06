Spelling The Dream Trailer se penche sur la domination des scripts indo-américains

Orthographe du rêve est un nouveau documentaire qui jette un regard sur la récente course de 12 ans des champions du Scripps National Spelling Bee, et la domination des enfants indo-américains dans la compétition. Des sessions d’étude du marathon qui commencent à un très jeune âge à la situation sous pression d’être sur scène lors de la compétition, cela ressemble à une histoire fascinante. Ce n’est pas le premier documentaire sur le National Spelling Bee, mais il en est un qui prend un angle plus intéressant sur le sujet que tous ceux qui l’ont précédé. Vous pouvez voir la bande-annonce de Orthographe du rêve en bas.

L’orthographe du rêve semble assez intéressante

« Un compétiteur indo-américain a remporté le prestigieux Scripps National Spelling Bee au cours des 12 dernières années, faisant de cette tendance l’une des plus longues de l’histoire du sport. » Spelling the Dream « raconte les hauts et les bas de quatre étudiants indiens-américains alors qu’ils avec le point de vue fascinant du Dr Sanjay Gupta et de Fareed Zakaria de CNN, du comédien Hari Kondabolu, de Kevin Negandhi d’ESPN, de Nupur Lala et de Nupur Lala, lauréate du prix Scripps National Spelling Bee de 1999, entre autres, le film explore les raisons derrière cette séquence de victoires incroyable et ce que cela signifie pour la communauté. «

Cela ressemble à une montre sauvage. Ces enfants sont incroyables, et voir à quel point les familles s’impliquent avec eux et les aident à étudier uniquement pour que tout soit terminé avant d’avoir 18 ans est fou. Le drame impliquait de les regarder épeler sur scène à Scripps m’a fait battre le cœur juste en regardant la bande-annonce. C’est la meilleure partie d’un documentaire qui consiste à investir dans quelque chose que vous ne feriez pas habituellement. Cela ressemble au cas ici. Orthographe du rêve fait ses débuts sur Netflix le 3 juin.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!