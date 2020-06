Lamborghini Sian (23 pouces) pour 380 $ – Voici le détail comment saisir l’accord

– – –

Après Rolls Royce, Lamborghini Sian est la deuxième voiture à être réduite à sa version plus petite. Le Sian de Lamborghini est le premier hybride lancé par la société.

La collaboration de Lego et Lamborghini pour le modèle Sian est un modèle de 3696 pièces qui est réaliste comme la Lamborghini originale. Ce modèle mesure 23 pouces de longueur et 5 pouces de hauteur avec une largeur de 9 pouces.

Lamborghini Sian (23 pouces) pour 380 $

– – –

La porte s’ouvre dans le modèle sur le cockpit avec un volant qui dirige les deux roues avant. La meilleure partie est les palettes de changement de vitesse qui sont connectées à la boîte séquentielle à huit vitesses.

La partie avant s’ouvre sur un sac de marque Lamborghini avec un numéro de série unique et un contenu spécial. Le moteur v12 est réduit pour s’adapter à la mini Lambo, avec des clips et une suspension mobile. Ce sera un régal pour les amateurs de lego et de voitures. Cette bête sera disponible sur le site Web de Sian à partir du 1er juin et est officiellement au prix de 380 $.

– – –