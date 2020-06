Lance Franklin blessé, Andrew Russell claqué par Kane Cornes, John Longmire

Le patron de Carlton, Andrew Russell, a été invité à « s’inquiéter pour son propre club » après avoir suggéré que la star de Sydney, Lance Franklin, devrait perdre du poids après sa blessure aux ischio-jambiers.

Russell, qui était le manager de haute performance à Hawthorn pendant le passage de Franklin au club, a révélé ce qu’il dirait à l’étoile avant s’il était encore sous son aile.

« Il est clair qu’il a des défis maintenant. Mon gros truc si je parlais à Bud, j’essaierais de lui faire perdre du poids », a-t-il déclaré. Fox Footy Live.

« Il peut y avoir beaucoup d’autres choses qu’il peut faire dans son programme, il y a beaucoup de subtilités. Mais son programme de mobilité, son programme de flexibilité et ses efforts pour perdre du poids sont les choses sur lesquelles j’essaierais de travailler.

Le patron de Carlton, Andrew Russell, a fait sensation avec ses commentaires sur le poids de Lance Franklin (Getty)

« Vers la fin de leur carrière, la plus grande chose que les gars font pour prolonger leur carrière devient en fait plus légère … C’est moins de charge sur leurs articulations, moins de charge sur les structures des tissus mous et cela aide ces gars. »

Cependant, les commentaires ont fait sensation, l’entraîneur de Franklin, John Longmire, admettant qu’il a été surpris par Russell commentant publiquement la condition physique d’un joueur rival.

« Je pense que la plupart des gens penseraient qu’il n’est pas vraiment approprié que des personnes d’autres clubs fassent des commentaires publics sur des joueurs d’autres clubs », a-t-il déclaré. Footy Classified.

« Je pense que cela devrait être une évidence dans l’industrie, il était donc un peu surprenant qu’il le dise.

L’entraîneur des Cygnes John Longmire a admis qu’il était surpris par les commentaires de Russell sur le poids de Franklin (AAP)

« Mais je ne peux que commenter ce que j’ai vu – et qu’il (Franklin) est en très bon état.

« Je ne pense pas qu’il ait été meilleur au cours des trois dernières fois où il est revenu d’une blessure et ce n’était pas différent. »

La chroniqueuse chevronnée de l’AFL, Caroline Wilson, a suggéré que le PDG de Carlton, Cain Liddle, aurait arrêté Russell pour donner des conseils à un joueur d’une équipe rivale.

Tout en admettant qu’il n’est pas rare que les joueurs restent en contact avec les entraîneurs précédents, Kane Cornes a suggéré que Russell devrait se concentrer sur les problèmes de santé du duo d’attaquants Mitch McGovern et Charlie Curnow avant d’évaluer les rivaux.

On ne sait pas si Franklin jouera un match de l’AFL cette saison après sa dernière blessure aux ischio-jambiers (Getty)

« Vous devez être prudent lorsque vous critiquez les autres clubs et les équipes médicales des autres clubs, ce que fait Andrew Russell », a-t-il déclaré.

« Je pense que Hawthorn avait une stratégie autour d’Andrew Russell où ils ne lui permettaient pas de faire beaucoup de médias et il était toujours dans les coulisses. Ce n’était pas une mauvaise stratégie de le garder enfermé et ils ont pu le garder avec un profil plus bas.

« Chez Carlton, clairement ils le mettent là-bas ce qui est bien et nous aimons ça.

« Mais lorsque vous critiquez les autres équipes et leurs joueurs, ils peuvent faire demi-tour et dire: » Eh bien, vous avez laissé Charlie Curnow jouer au basket-ball et cela lui a ruiné le genou « ou Mitch McGovern qui a terminé le premier tour l’an dernier et était en surpoids.

« Alors, souciez-vous de votre propre club, craignez de gagner des matchs avant de critiquer. »