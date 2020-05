Billy Slater révèle la frustration majeure qui sera résolue avec la règle de l’arbitrage unique de la LNR

La légende de la LNR, Billy Slater, a soutenu la décision de la ligue de réduire à un arbitre par match, affirmant qu’un arbitre unique éliminera l’une des plus grandes frustrations des joueurs.

La LNR et l’État d’origine sont les deux seules compétitions de ligue de rugby qui emploient plus d’un arbitre sur le terrain, et Slater a déclaré qu’un seul officiel maintiendra une meilleure impulsion sur le match.

« Le seul arbitre éliminera (les arbitres reconsidèrent) », a-t-il déclaré à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

« C’est encore plus frustrant lorsque l’arbitre de poche, qui est l’assistant, crie une pénalité et que l’arbitre principal ne pense pas que ce soit une pénalité et laisse le jeu se dérouler.

« C’est une frustration pour les joueurs. Nous allons encore avoir des frustrations même si nous avons un arbitre.

Billy Slater dit qu’un arbitre résoudra l’une des plus grandes frustrations des joueurs de la LNR avec l’arbitrage (Getty)

« Nous allons avoir des erreurs et nous allons obtenir des choses qui ne seront pas récupérées, mais cela se produit maintenant de toute façon.

« Vous ne pouvez pas avoir la situation parfaite, mais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la réduction des coûts, je pense qu’un arbitre travaillera

« Je pense que c’est une bonne chose pour le jeu. Un arbitre peut avoir une idée du jeu et vous pouvez avoir des incohérences d’un match à l’autre, mais je pense que cela éliminera les incohérences dans le jeu. »

« Les joueurs doivent s’adapter à ce que les arbitres autorisent dans ce match, et si vous avez un arbitre et qu’il le fait des deux côtés, vous ne pouvez pas être avantagé ou désavantagé. »

Les commentaires de Slater viennent après les critiques vocaux du changement de règle proposé, y compris le patron de Sydney Roosters, Nick Politis, qui a déclaré que cela nuisait à l’intégrité de la compétition.

Le grand Storm a également repoussé les suggestions selon lesquelles les clubs devraient se charger de réduire la lutte dans le jeu.

« Je pense que les clubs ont l’obligation de sortir et d’essayer de gagner selon les règles, et les règles stipulent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire », a-t-il déclaré.

« Les joueurs et les entraîneurs trouveront le meilleur moyen d’obtenir un avantage dans le jeu conformément aux règles.

« Si les règles vous permettent d’aller sur le terrain et de ralentir le jeu pendant un certain temps, c’est ce que les joueurs et les entraîneurs vont essayer de pousser.

« C’est totalement lié à la façon dont le jeu est dirigé et arbitré. »