The Dragon Prince Season 4 Date de sortie, distribution et intrigue

Coffret DVD Game of Thrones : Saison 7

DVD - Type d'édition : Limitée - Bonus physique : Inclus un contenu exclusif et inédit 'Conquête & Rébellion - L'histoire des Sept Couronnes' :, - 7 nouvelles scènes animées qui racontent l'histoire et les antécédents des lieux et intrigues, remarquables de la saison 7 incluant Fossedragon, Hautjardin, les Prophéties du Monde Connu, Les, pluies de Castamere... racontées par des membres du casting : Nikolaj Coster-Waldau, Aidan Gillen,, Iain Glen... (43 minutes), - 'De l'imagination à la réalité : les coulisses du department artistique' : bonus en 2 parties, détaillant le travail remarquable de la directrice de la scénographie Deborah Riley et de son, équipe, ainsi que le processus de création des nouveaux décors de cette saison, dont Peyredragon,, Castral Roc, Hautjardin, Fossedragon, et bien plus, - 'Du feu et de l'acier : l'invasion de Westeros' : revivez les moments les plus forts de la saison, avec ce bonus qui comprend des interviews des acteurs et de l'équipe nous expliquant la création, des moments préférés des fans, - Commentaires audio de chaque épisode avec le casting et l'équipe de tournage : David Benioff,, D.B. Weiss, Jacob Anderson, Gwendoline Christie, Liam Cunningham, Kit Harington, Lena Headey et bien, d'autres - Date de sortie marché : 11 Décembre 2017 - Réalisateur : Alan Taylor, Jeremy Podeswa, Mark Mylod, Matt Shakman - Acteur(s) : Aidan Gillen, Alfie Allen, Ben Crompton, Carice van Houten, Conleth Hill, Daniel Portman, Diana Rigg, Ellie Kendrick, Emilia Clarke, Gemma Whelan, Gwendoline Christie, Hannah Murray, Harry Grasby, Iain Glen, Indira Varma, Isaac Hempstead-Wright, Jacob Anderson, James Faulkner, Jerome Flynn, Jim Broadbent, Joe Dempsie, John Bradley, Kit Harington, Kristofer Hivju, Lena Headey, Liam Cunningham, Maisie Williams, Michael McElhatton, Nathalie Emmanuel, Nikolaj Coster-Waldau, Paul Kaye, Peter Dinklage, Pilou Asbæk, Richard Dormer, Richard Rycroft, Rory McCann, Rupert Vansittart, Sophie Turner, Tom Hopper - Dvd Série