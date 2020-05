La prise de contrôle saoudienne pourrait voir des stars arabes déménager à Newcastle, mais qui sont les meilleurs candidats?

Le rachat de Newcastle United par la majorité financée par l’Arabie saoudite étant sur le point de s’achever, l’attention reste fixée sur le recrutement.

Les rumeurs selon lesquelles certains des plus grands noms du football se déroulent à St. James’s Park continuent de tourbillonner alors que l’achat de 300 millions de livres attend l’approbation de la Premier League. L’intrigue dans le monde arabe, cependant, s’est concentrée sur la façon dont ce processus pourrait influer sur l’avenir de certaines des plus belles régions de la région MENA.

Nous avons évalué une série de candidats potentiels qui sont originaires de la région ou représentent leurs côtés internationaux:

L’EUROPE 

Youcef Atal (Nice)

Transfermarkt.com valeur: 20 M €

Atal a tout ce qu’un Newcastle devrait «changer de look».

L’arrière droit, âgé de 23 ans, est doté d’un rythme effréné, d’un talent phénoménal, d’un désir impressionnant et d’une mentalité gagnante manifestés dans la course de l’Algérie à la joie de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Les parallèles ludiques avec le grand Dani Alves de Barcelone ne sont pas sans substance.

Il existe certaines incertitudes quant à un éventuel accord. Atal n’a pas joué en compétition depuis la grave blessure au genou de décembre et L’Equipe rapport que Nice n’a pas l’intention de vendre cet été.

Ce problème médical peut, cependant, provoquer des réticences pour les goûts de Chelsea – liés à un changement de £ 35m par Le télégraphe en avril 2019 – et Tottenham. Une opération réussie serait donc un marqueur des intentions du Fonds d’investissement public.

Évaluation de l’aptitude: 7/10

Noussair Mazraoui (Ajax)

Transfermarkt.com valeur: 9,5 M €

Un accord intelligent pourrait être là pour Newcastle cet été.

Mazraoui possède une expérience des huitièmes de finale de la Ligue des champions – nettement absent dans l’équipe actuelle des Magpies – et a été formé dans la meilleure école de finition du football. L’ascension rapide de l’adolescent américain Sergino Dest a limité les minutes de l’Ajax en 2019/20, provoquant des réflexions sur un changement d’environnement.

Parallèlement aux implications financières de la campagne écourtée d’Eredivisie en raison du coronavirus, une décision d’environ 10 millions d’euros devrait être envisagée.

Concurrence du Latium, selon Corriere dello Sport, ne devrait pas constituer un obstacle de trop pour l’arrière droit. Le Marocain semble plus réalisable qu’Atal.

Évaluation de l’aptitude: 8/10

Mahmoud Trezeguet (Aston Villa)

Transfermarkt.com valeur: 8 M €

Les liens avec l’international égyptien ont commencé à faire surface le mois dernier, mais tant de choses ont changé pour Newcastle depuis.

La première campagne de Trezeguet à Villa Park comprenait une passe et trois buts en Premier League. Un décompte respectable, mais pas proportionnel à l’échelle prétendue des ambitions du PIF.

Ce record est légèrement meilleur que son compatriote ailier gauche Allan Saint-Maximin (deux buts, une passe décisive). Newcastle, en vérité, a besoin de bien plus que les deux s’ils veulent précipiter la Ligue des champions à la hâte.

Évaluation de l’aptitude: 2/10

ARABIE SAOUDITE

Mukhtar Ali (Al Nassr)

Transfermarkt.com valeur: 450 000 €

Ni le City Football Group d’Abu Dhabi à Manchester City ni le Paris Saint-Germain de Qatar Sports Investment n’ont vu leur investissement se transformer en opportunité pour les joueurs nationaux.

La force du jeu national saoudien, cependant, offre une chance de prendre une voie différente. Ali est une perspective intrigante à cet égard.

Le jeune homme de 22 ans est né à Jeddah, mais a passé près d’une décennie dans la principale académie de Chelsea aux côtés de Mason Mount et Tammy Abraham. Londres est également toujours là où sa famille habite.

Une percée en 2019/20 l’a vu exceller à côté de Petros à la base du milieu de terrain des détenteurs de la Ligue professionnelle saoudienne, et briller pour les moins de 23 ans de l’Arabie saoudite.

On ne pouvait s’attendre à des résultats instantanés, pourtant Ali représente une perspective brillante.

Évaluation de l’aptitude: 6/10

Salem Al Dawsari (Al Hilal)

Transfermarkt.com valeur: 2,2 M €

Al Dawsari est incontestablement l’homme de tête de l’Arabie saoudite.

Il a également déclaré posséder une offre de Premier League. Est-ce de Newcastle, du prince saoudien Abdullah bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud de Sheffield United ou de quelqu’un d’autre?

Ce qui ne peut être interrogé, c’est la capacité de l’ailier de 28 ans.

Il est béni avec un œil pour l’audacieux, plus capable d’avoir un impact révélateur. Les objectifs récents incluent le vainqueur des Green Falcons à la 96e minute lors de la Coupe du monde 2018 contre l’Égypte de Mohamed Salah, l’ouverture de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs 2-1 contre Flamengo en décembre et le moteur de l’élan lors de la finale de la Ligue des champions AFC de novembre 2019 contre le Japon Urawa Red Diamants.

Son CV, en outre, comprend une apparition de remplacement de camée contre le Real Madrid en Liga lors d’un prêt à Villarreal pour 2017/18.

L’âge et le manque d’expérience européenne soutenue sont contre lui. Mais Newcastle va-t-il conclure un accord, de toute façon?

Évaluation de l’aptitude: 5/10

Abdullah Al Hamdan (Al Shabab)

Transfermarkt.com valeur: € 425,000

Al Hamdan est à peine sorti de l’adolescence, mais on attend tellement de lui.

Le joueur de 20 ans est un rare exemple d’un Saoudien qui mène régulièrement la ligne pour son club – dans ce cas, Al Shabab. Un total de trois buts en neuf sélections est un solide retour pour les seniors de Hervé Renard et met en évidence sa capacité potentielle à combler un écart au centre avant pas suffisamment rempli depuis le déclin rapide de Mohammad Al Sahlawi avant la Coupe du Monde 2018.

Les liens avec Hilal persistent, en particulier avec la fin de son contrat à la fin de 2019/20. Mais l’ancien joueur du Sporting Gijon U19 pourrait-il être visé pour une nouvelle aventure européenne?

La montée en puissance de la Premier League est cependant vaste. Une démonstration de foi improbable serait nécessaire pour que Newcastle l’emmène maintenant.

Marquez-le comme un pour l’avenir.

Évaluation de l’aptitude: 3/10

AUTRES

Abderrazak Hamdallah (Al Nassr)

Transfermarkt.com valeur: 5,2 M €

Les liens entre le meilleur buteur mondial de 57 buts en 2019 et la Premier League continuent d’apparaître.

Les rumeurs provisoires en janvier sur Aston Villa se sont prolongées jusqu’à l’été, avec Foot Mercato y compris également le nom de Newcastle au milieu des discussions sur un accord de 18 millions d’euros. Mais quelle est la réalité?

Hamdallah a 29 ans, n’a jamais joué dans une grande ligue européenne, a subi un certain nombre de blessures graves et une relation difficile avec l’équipe nationale marocaine rend difficile un permis de travail.

Pourtant, le physique de son boxeur, son style dominant et son œil pour le but impressionnant le rendent prêt à répondre aux exigences uniques de la Premier League. Hamdallah apparaît comme une option supérieure à Andy Carroll et Joelinton – mais Newcastle va-t-il penser de cette façon?

Évaluation de l’aptitude: 3/10

Mohammed Al Shamsi (Al Wahda)

Transfermarkt.com valeur: 325 000 €

Al Shamsi’s est un nom que peu de gens connaissent en dehors du Moyen-Orient.

Mais s’il y a une volonté d’investir dans les talents émergents de la région, son nom devrait figurer. Le jeune homme de 23 ans est grand et souple, et possède un calme notable.

Ces talents l’ont vu briller lors de tournois juniors pour les Emirats Arabes Unis et se frayer un chemin vers le statut de No1 pour les seniors par la Coupe Gulf de cet hiver.

Il n’est bien sûr pas encore prêt pour une action régulière en Premier League. Des erreurs sont encore trop fréquentes pour cela dans la Ligue du golfe Persique.

Les possibilités de développement sont essentielles lorsque l’on considère les mérites d’Al Shamsi, mais sa signature serait un pari substantiel.

Évaluation de l’aptitude: 2/10

Omar Al Somah (Al Ahli Djeddah)

Transfermarkt.com valeur: 6,5 M €

Ce n’est pas un surnom qu’il aime, mais le «Syrien Ibrahimovic» convient parfaitement.

Al Somah est un géant du SPL, au sens figuré et au sens propre. Un total de 160 buts en 177 apparitions pour Ahli est à lui seul, tout comme sa maîtrise de la technique et de la technique de cerclage.

Ces facettes le font paraître idéal pour le jeu anglais. En effet, seuls les problèmes de permis de travail ont annulé un transfert en juillet 2012 dans la forêt du championnat de Nottingham après un essai réussi d’un mois.

L’âge, encore une fois, est un problème. De même, son contentement en Arabie saoudite.

Al Somah a la capacité de réussir en Premier League, mais cette fenêtre d’opportunités semble s’être fermée.

Évaluation de l’aptitude: 3/10

