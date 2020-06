Bill & Ted Stars prononcent le discours d’ouverture de San Dimas High

San Dimas, les anciens de fiction les plus célèbres de Californie dans Bill S. Preston (Alex Winter) et Ted « Theodore » Logan (Keanu Reeves), a prononcé un excellent discours de félicitations à la promotion 2020 de l’école secondaire de San Dimas. Sans être de caractère, Winter et Reeves ont participé à la remise des diplômes virtuels de l’école avec leur message spécial transmis par vidéoconférence. « Nous savons que c’est une période difficile en ce moment et vous devez faire cette graduation virtuelle », a déclaré Winter. « Nous voulons vous souhaiter bonne chance pour aller de l’avant. » « Ouais, félicitations à la promotion de 2020. Bravo! » Ajouta Reeves. « Mais le plus important, nous voulions vous dire d’être excellents les uns envers les autres », s’est exclamé Winter. En vrai Bill & Ted mode, Reeves a conclu avec « Et la fête. »

Bill & Ted Face à la musique Détails

Winter et Reeves reviennent pour leur troisième Bill & Ted film en Face à la musique, soit 29 ans après leur Bogus Journey (1991), et 31 ans depuis l’original Excellente aventure (1989). Longtemps éloigné depuis leurs années de lycée stoner, le duo se retrouve comme père avec filles. Malgré leur destin de sauveurs de l’humanité, les Wyld Stallyns n’ont jamais atteint leur plein potentiel en tant que musiciens essayant toujours de trouver leur succès déterminant. Galaxy Quest’s Dean Parisot réalisé et créateurs Chris Matheson et Ed Solomon a écrit le scénario d’Orion Pictures. Reviennent également à la franchise William Sadler, Hal Landon Jr, et Amy Stoch. Les nouveaux ajouts à la distribution incluent Samara Weaving, Bridgette Lundy-Paine, Kid Cudi, Beck Bennett, Erinn Hayes, Holland Taylor, Kristen Schaal, Jayma Hayes, et Anthony Carrigan. Bill & Ted face à la musique arrive au cinéma le 21 août. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, fixée à la marque de 18 minutes pour le message du duo.

Un visiteur du futur dit à ses meilleurs amis Bill et Ted qu’une de leurs chansons peut sauver la vie telle que nous la connaissons et apporter l’harmonie à l’univers.

