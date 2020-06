MG Hector Plus à Rival Innova Crysta comme une alternative beaucoup moins chère!

MG Motors a l’intention de proposer le Hector Plus comme une alternative beaucoup moins chère à l’Innova Crysta, mais offre la même expérience et le même confort haut de gamme que ceux que vous attendez du monospace 7 places.

MG Motors lancera bientôt le Hector Plus en Inde plus tard ce mois-ci, mais avant son lancement officiel, le SUV a été espionné aux côtés d’un Toyota Innova Crysta à proximité. Ce n’est cependant pas une coïncidence, car le Hector Plus a été cliqué lors d’un test de comparaison avec l’Innova Crysta. Les derniers rapports suggèrent que MG Motors prévoit en fait de lancer le Hector Plus contre le populaire Innova Crysta, seulement pour être une alternative beaucoup moins chère à ce dernier.

MG Hector Plus a espionné un test d’analyse comparative avec la Toyota Innova Crysta.

En substance, le Hector Plus ressemble beaucoup à l’Innova Crysta, car il s’agit également d’un VUS à trois rangées avec des sièges capitaine pour la rangée du milieu et promet d’être une expérience tout aussi premium, sinon plus. Il est basé sur la même plate-forme que le Hector standard avec un empattement et une coque identiques. Il n’est que légèrement plus long que le Hector standard en raison d’un pare-chocs arrière de style différent. À l’international, les dérivés de l’Hector Plus sont disponibles en deux configurations de sièges – 7 places avec banquette au milieu et 6 places avec sièges capitaine dans la rangée du milieu. C’est ce dernier qui sera proposé ici en Inde.

Les rapports affirment que le Hector 6 places sera présenté comme une alternative moins chère à l’Innova Crysta.

Logiquement, le Hector Plus devrait aller contre les goûts du Mahindra XUV500 et du prochain Tata Gravitas. Tout comme le Hector Plus, le Gravitas est également basé sur le Harrier et le XUV500 est un SUV monocoque à trois rangées, parfaitement adapté pour rivaliser avec le Hector Plus. Il existe certaines différences clés entre le Hector Plus et Innova Crysta, car le premier est basé sur un châssis monocoque tandis que le second est basé sur un châssis à échelle. Ce n’est donc pas vraiment une comparaison pomme à pomme. Ce que MG Motors a l’intention de faire est d’apporter le prix comme facteur clé dans cette comparaison.

L’idée est de proposer le Hector 6 places comme une alternative beaucoup moins chère à l’Innova Crysta. Les variantes VX et ZX 7 places (2 + 2 + 3) haut de gamme de l’Innova Crysta avec leurs groupes motopropulseurs diesel manuels sont au prix de Rs 20,89 lakh et Rs 22,43 lakh respectivement, tous les prix, hors salle d’exposition. MG Motors a l’intention de proposer des variantes équivalentes du Hector 6 places au moins Rs 3 lakh moins cher que celui de l’Innova Crysta. Bien sûr, le Hector Plus ne sera pas un sept places comme l’Innova, mais la troisième rangée de la Crysta n’est pas non plus la plus idéale pour trois personnes.

Sur la comparaison papier, le Hector à 6 places a en fait le dessus sur la Crysta. Le Hector Plus sera propulsé par le même moteur diesel de 2,0 L qui produit 170 ch et 350 Nm de couple maximal. Pendant ce temps, le moteur diesel de 2,4 L de l’Innova Crysta produit 150 ch et 343 Nm. Le Hector 6 places est également un peu plus riche en fonctionnalités que l’Innova Crysta avec des équipements comme la technologie connectée, une caméra à 360 degrés et un toit ouvrant panoramique, entre autres. Ce qui reste également un terrain de compétition, c’est à quel point le Hector Plus sera raffiné et confortable par rapport à l’Innova, car ce dernier est considéré comme une référence dans son segment en termes de qualité de conduite.

MG Motors devra également supporter la fiabilité à toute épreuve de Toyota pour l’Innova Crysta et l’une des principales raisons pour lesquelles les acheteurs de ce segment optent pour cette dernière. À cette fin, MG Motors promet à ses clients une expérience de propriété sans tracas en offrant une garantie de 5 ans / kilométrage illimité en standard avec le Hector Plus. MG Motors offrira également MG Shield qui comprend des forfaits d’assistance routière et un programme de rachat. En comparaison, la Toyota offre une garantie standard de 3 ans / 1 000 000 km sur l’Innova Crysta. Ce pourrait être une tâche assez ambitieuse d’aller à l’encontre de l’Innova Crysta, mais ce monospace jouit depuis longtemps d’un monopole dans son segment et il serait intéressant de voir une certaine concurrence.