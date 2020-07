Bill Hader et Rachel Bilson auraient rompu. Pourquoi? Sachez ici !!

Bill Hader et donc l’actrice OC Rachel Bilson se seraient séparés une fois six mois après avoir créé leur relation officielle. La moissonneuse-batteuse a fait ses débuts publics en janvier une fois qu’ils ont assisté aux Golden Globes, une fois qu’ils ont été aperçus en visite chez la famille Hader dans le centre urbain en décembre.

Bien que ni Hader ni Bilson n’aient commenté la rupture alléguée, des personnes à signaler que «plusieurs sources» ont affirmé que la moissonneuse-batteuse s’était séparée.

La moissonneuse-batteuse a déclenché des rumeurs de relations une fois qu’elles ont été remarquées à Los Angeles en novembre dernier. Hader et Bilson ont déjà travaillé ensemble, car ils ont chacun été marqués d’un astérisque lors d’un film de 2013 appelé The to try to List, qui a été joint par l’ex-femme de Hader, Maggie Carey.

Hader et Carey ont divorcé en 2017 et partagent 3 jeunes. Bilson était auparavant marié à l’acteur de Star Wars Hayden Christensen, mais ils sont également célibataires en 2017. Bilson et Christensen partagent une fille.

Six mois après avoir rendu public leur relation, Bill Hader et Rachel Bilson se sont séparés, ont confirmé plusieurs sources à des particuliers, notant que la rupture n’était pas hostile. E! Les nouvelles doivent être rapportées le jour constant, leur offre affirmant que Bilson est «absolument dévasté» par la rupture. La moissonneuse-batteuse a fait ses débuts sur le tapis rouge en tant que quelques-uns aux Golden Globes 2020 en janvier, une fois l’une des principales rumeurs de rencontres géologiques qui ont déclenché une sortie Starbucks en décembre en OK. L’agitation a atteint des représentants tordus pour Hader et Bilson concernant la rupture à signaler, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Au cours du mois calendaire grégorien, un autre dirigeant d’entreprise a déclaré aux gens que les costars de la rom-com 2013, The to try to List, devenaient très sérieux. « Elle ne s’arrêtera pas heureuse une fois qu’elle sera avec Bill », a expliqué la source au magazine Bilson. «Il est incroyablement doux et gentil avec elle. rapide pour ouvrir les portes et agit avec attention.

Hader et son ex-femme Maggie Carey, avec qui il partage les filles Hannah, 10 ans, Harper 7 ans et Hayley 5 ans, se sont séparés en 2017 après onze ans de mariage.